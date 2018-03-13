На Плесецке готовят новые испытания межконтинентальной ракеты "Сармат"



Космодром Плесецк.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Космодром Плесецк.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Бросковые испытания ракетного комплекса предполагают отработку более 50 задач

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Очередные бросковые испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" готовятся на космодроме Плесецк. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания", - сказал он

Бросковые испытания ракетного комплекса "Сармат" предполагают отработку более 50 задач, добавил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Основной целью проводимых испытаний является отработка минометного старта ракеты, ее начального движения с выходом из шахтной пусковой установки и запуска маршевого двигателя", - сказал он.

Каракаев отметил, что отработка задач позволит подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты, экспериментально подтвердить безопасность функционирования конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки, подтвердить надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса.

Красноярский машиностроительный завод ("Красмаш") завершил изготовление макета ракеты, он уже загружен в шахтовую установку на Плесецке, сообщил Сергей Каракаев.

"Для обеспечения испытаний на АО "Красмаш" завершено изготовление макета ракеты ракетного комплекса "Сармат", который поставлен на 1-й Государственный испытательный космодром [Плесецк]. Завершена работа по его подготовке, проведена транспортировка на стартовую позицию и загрузка в шахтную пусковую установку", - сказал он.

Каракаев уточнил, что в настоящее время проводятся монтажно-сборочные работы, организована подготовка к проведению электрических проверок и заправке изделия компонентами ракетного топлива. "Работы по подготовке испытаний проводятся в соответствии с графиком и обеспечены всеми необходимыми ресурсами", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

Командующий РВСН также отмечал, что массо-габаритные характеристики "Сармата" позволят размещать эту ракету в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры. Сейчас кооперацией предприятий промышленности ведется изготовление элементов ракеты, проводятся испытания агрегатов ракетного комплекса, все работы находятся в графиках.