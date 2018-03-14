Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
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Начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в случае возникновения угрозы жизни российским военнослужащим будут приняты ответные меры воздействия
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Боевики готовят провокацию с отравляющими веществами в Сирии, чтобы оправдать массированный удар США по правительственным кварталам Дамаска. Об этом заявил во вторник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"В нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции", - сказал он.
Герасимов напомнил, что в освобожденном от террористов Афтрис была обнаружена лаборатория по производству химоружия.
После провокации США намерены обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии. "В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - сказал Герасимов.
Ответные меры
Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия, если будет угроза российским военным, заявил начальник Генштаба ВС РФ.
"В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил он.
По словам Герасимова, "мероприятия по дальнейшей нормализации обстановки вокруг столицы Сирии продолжаются".
Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования ведут минометные обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов Дамаска и его пригородов.
Вывод боевиков и мирных жителей
Вывод более тысячи боевиков и мирных жителей планируется по договоренности с террористами во вторник из Восточной Гуты, сообщил Герасимов. С начала действия резолюции СБ ООН 2401 от 24 февраля 2018 года из Восточной Гуты по созданному Россией гуманитарному коридору выведены 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции. В ночь на вторник были выведены 76 человек. Таким образом, несмотря на попытки боевиков сорвать мирные инициативы, обстановка в пригороде Дамаска имеет тенденцию к стабилизации.
По его словам, в Восточной Гуте сложилась наиболее напряженная обстановка. Боевики и так называемая умеренная оппозиция, примкнувшая к ним, используют мирных жителей в качестве "живого щита".
"Ими жестко пресекаются протестные акции населения Восточной Гуты, которому под угрозой смерти запрещается покидать данный район", - рассказал Герасимов.
В понедельник при разгоне демонстраций в пункте Хаммурия боевики расстреляли четырех и ранили еще 10 человек, в населенном пункте Кафр-Батна были убиты пять и ранены 12 мирных граждан, добавил Герасимов.
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13.03.2018
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Виктор Алексеевич
1905
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№1
14.03.2018 10:50
Цитата, q
В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные мерыКак неудачно сформулировал Герасимов! Получается, что мы защищаем только своих военнослужащих, а союзников - сирийцев - бросаем?!
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KillaKan
1639
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№2
14.03.2018 11:46
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Как неудачно сформулировал Герасимов!
Нет, все сформулировано четко и понятно.
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Байкал57
675
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№3
14.03.2018 12:08
Противостоять нечем против топориков США, выход один увеличить в Гуте количество 240-мм минометы, мина весит 130,7 кг., отличает высокая точность - главное, чтобы корректировщики артиллерийского огня выдавали точные координаты. Все котлы простреливаются хорошо со всех сторон.
Организовать воздушный мост на доставку мин.
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