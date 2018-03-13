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Россия пригласила почти 130 стран на форум "Армия-2018"

14.03.2018 РИА Новости 176 0
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Армия-2017
Международный военно-технический форум Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

КУБИНКА (Московская обл.), 13 мар - РИА Новости. Минобороны России пригласило 128 стран к участию в форуме "Армия-2018" и Неделе национальной безопасности, которые пройдут 21-26 августа в подмосковном парке "Патриот", заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий военного ведомства Александр Миронов.

"Официальные обращения направлены в 128 оборонных ведомств, а также в дипломатические представительства 123 государств с приглашением сформировать свои выставочные экспозиции на площадке форумов и принять участие в научно-деловой программе", - сказал Миронов на встрече с военными атташе 53 стран.

По его словам, планируется увеличить количество национальных экспозиций и расширить географию иностранных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения, а также расширить экспозицию авиационной техники на аэродроме Кубинка с привлечением как отечественных, так и иностранных производителей.

"Ожидается проведение в рамках форумов переговоров и встреч представителей зарубежных стран с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и представителями российского оборонно-промышленного комплекса", - добавил Миронов.

В международном военно-техническом форуме "Армия-2017" приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 - высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 300 человек. Семь стран были представлены национальными выставочными экспозициями (Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР).
13.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Китай
Пакистан
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Словакия
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Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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