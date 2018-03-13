Пентагон о планах России: это все неинтересно

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Источник: Военное обозрение Пентагон.Источник: Военное обозрение

Новое российское оружие не впечатлило Пентагон и ЦРУ

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не увидел радикальных изменений в оперативно-стратегических возможностях Вооруженных сил России после демонстрации видео и анимации крылатых ракет.

"Независимо от того, сколько средств русские хотят вложить в эту гонку вооружений самих с собой, американский подход останется прежним", - сказал глава американского военного ведомства, находясь на борту самолета, направлявшегося из Вашингтона на Ближний Восток 10 марта.

"В конце концов, они могут вложить в это дело все свои деньги, - продолжил Мэттис. - Это не изменит моих стратегических прогнозов. Я предполагаю, что это все эти планы могут осуществиться исключительно за счет населения России".

Директор ЦРУ Майк Помпео разделяет подобные оценки министра обороны США. В интервью изданию Fox News Sunday он заявил, что для него не было никаких неожиданностей в выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием России.

"Мы отслеживаем все это в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Министерства обороны", - заверил Помпео. По его словам, "американцы должны пребывать в полной уверенности, что у США есть очень хорошее понимание российской оружейной программы и мы сумеем нейтрализовать все угрозы, исходящие от Владимира Путина".

Отметим, что эти комментарии прозвучали спустя почти два месяца после того, как Джеймс Мэттис представил новую Стратегию национальной обороны США, которая в качестве гипотетических противников Вашингтона выделяет Россию и Китай. Как отмечал Мэттис, терроризм, Северная Корея и Иран остаются проблемами, но своеобразному соревнованию с Россией нужно все же уделить больше внимания.

Ракеты как приглашение к переговорам

1 марта Владимир Путин выступил с обращением к парламенту, в ходе которого рассказал о новых ядерных ракетах, способных преодолеть любую американскую систему противоракетной обороны. Выступление Путина сопровождалось анимационными роликами, демонстрирующими, как стратегическая крылатая ракета взлетает с территории РФ, а затем уклоняется от мест дислокации противоракетных комплексов, пересекает Атлантический океан.

10 марта в ходе беседы на борту самолета, направлявшегося из Вашингтона на Ближний Восток, Мэттис дезавуировал эту анимацию, утверждая, что американская противоракетная оборона нацелена не против России, а против Ирана и Северной Кореи.

Экс-начальник 4-го ЦНИИ МО РФ генерал-майор Владимир Дворкин пояснил "Газете.Ru", что "без всякого американского военачальника можно комментировать военную часть послания президента России в части ее новизны и актуальности".

По словам военного эксперта, известная система "Сармат" разрабатывается давно и идет с отставанием от ранее заявленных сроков. О завершении программы бросковых испытаний пока не сообщается.

При этом Владимир Путин с 2015 года говорит о том, что наши межконтинентальные ракеты на Земле и на лодках способны преодолевать самые технически совершенные системы ПРО. Это неоднократно подтверждали и квалифицированные эксперты, учитывающие перспективу ПРО.

Основной вопрос состоит в том, зачем Москве нужно нагромождение новых систем в ответ на угрозы ПРО, если российская ядерная триада не уступает американской и обеспечивает надежное ядерное сдерживание в любых условиях.

Любое ядерное оружие - это не отдельные образцы, это система вооружения, поясняет Владимир Дворкин. "Она должна соответствовать всем предъявляемым к ней требованиям. Оружие должно отвечать критериям "эффективность - стоимость", быть испытано с подтверждением показателей надежности государственной комиссией и принято на вооружение", - подчеркнул генерал, отметив, что Россия не может, "как Ким Чен Ын, один раз запустить ракету "Хвансон-15" и заявить, что у них теперь есть ядерная триада".

Между тем, работы по созданию крылатой ракеты с ядерным двигателем велись не одно десятилетие назад и были прекращены, потому что возникало очень много проблем с надежностью и с ядерной безопасностью.

"И зачем эта ракета нужна в принципе, если наши стратегические бомбардировщики способны существующими ракетами типа Х-101 и Х-102, не входя в зону ПВО, применять ракеты этого класса по любым целям, которые могут представлять опасность для России", - задается вопросом Дворкин.

"Если мы все это сделали для того, чтобы вызвать американцев на переговоры, - рассуждает Владимир Дворкин, - то в этом нет необходимости.

Они в своем новом "Ядерном обзоре" дали понять, что готовы на 5 лет продлить Пражский Договор СНВ и к дальнейшим переговорам.

США не спешат разговаривать

В понедельник Мэттис встречается с султаном Аль Саидом Кабусом бен Саидом в Омане. Стороны, намерены обсудить множество вопросов, включая гражданскую войну в Йемене и поставки оружия на территории, охваченные вооруженным конфликтом. Соединенные Штаты придерживаются мнения, что потоки оружия идут через границы Омана.

В ходе перелета на Ближний Восток глава военного ведомства США снова коснулся поддержки Россией сирийского президента Башара Асада. По его словам, недавние бомбардировки гражданского населения, включая больницы и госпитали Восточной Гуты в Сирии "выглядят довольно знакомыми" после подобных кампаний в городах Хомс и Алеппо. Глава военного ведомства США считает, что Россия - явный "партнер" Сирии в подобных действиях.

Глава Пентагона отметил, что было "очень много сообщений о хлоре", используемом в военных целях в ходе бомбардировок, однако добавил, что у Вашингтона нет веских доказательств, чтобы подтвердить эти факты.

Мэттис также повторил угрозы сирийскому режиму, сказав, что новые газовые атаки с его стороны "будут очень неблагоразумны" и намекнул, что в этом случае США могут отреагировать так же, как в 2017 году. Видимо, глава американского военного ведомства имел в виду удар "Томагавками" по сирийской авиабазе "Шайрат" в апреле прошлого года.

Тогда ракеты были запущены в ответ на применение Сирией нервно-паралитического газа зарин, хотя этот факт так и не был доказан.

Ранее из районов боевых действий поступали сообщения о том, что действующие в пригороде Дамаска Восточной Гуте боевики планируют в ближайшие дни химатаку против мирных жителей, чтобы обвинить в ней армию Сирии. Можно не сомневаться, что вслед за этим последуют ракетные удары по правительственным войскам Сирии.

По словам Мэттиса, Асад не смог бы удержаться у власти, если бы не вето России в ООН несколько лет назад и военная поддержка сирийского режима со стороны Москвы.

Михаил Ходаренок