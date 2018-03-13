Kitty Hawk Ларри Пейджа представила беспилотное двухместное воздушное такси



Двухместный беспилотный самолёт Cora - воздушное такси компании Kitty Hawk.

Источник: https://vc.ru/ Двухместный беспилотный самолёт Cora - воздушное такси компании Kitty Hawk.Источник: https://vc.ru/

Оно должно начать работать в Новой Зеландии в течение трёх лет.

Американская компания Kitty Hawk, в которую инвестировал сооснователь Google Ларри Пейдж, в течение нескольких месяцев тайно тестировала в Новой Зеландии беспилотное воздушное такси. Об этом пишет The Financial Times.

Компания представила двухместный самолёт Cora 12 марта. Kitty Hawk рассчитывает запустить службу воздушного такси в Новой Зеландии в течение трёх лет, уточняет The New York Times. Оператором Kitty Hawk в Новой Зеландии стала местная компания Zephyr Airworks.

Cora способна летать на высоте от 150 до 900 метров с максимальной скоростью 177 километров час. Аппарат работает на электроэнергии, одного заряда должно хватить на полёт длиной 100 километров. Cora использует технологию вертикального взлёта и посадки — это значит, что самолёту не нужна взлётно-посадочная полоса.

По замыслу Kitty Hawk, воспользоваться Cora для коротких перелётов сможет любой, заказав самолёт с помощью приложения. Транспорт будет беспилотным, за ним будет следить оператор с земли.

Новая Зеландия позиционирует себя как глобальный центр исследований и разработок, особенно в аэрокосмической сфере. В частности, в городе Крайстчерч базируется компания Martin Jetpack, которая называет себя разработчиком первого в мире коммерческого реактивного ранца. Другой пример — компания Rocket Lab, основанная изобретателем из Новой Зеландии Питером Беком. В январе она запустила на орбиту три спутника с частной площадки на базе фермы площадью 3200 гектаров.