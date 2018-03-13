СВ США заказали дополнительные многоцелевые вертолеты UH-72A "Лакота"



UH-72A Lakota. Фото: www.strategypage.com. UH-72A Lakota. Фото: www.strategypage.com.

ЦАМТО, 13 марта. Минобороны США 8 марта объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Airbus Helicopters Inc. соглашения на закупку 35 дополнительных многоцелевых вертолетов UH-72A "Лакота".

Стоимость контракта составляет 273,289 млн. долл. Соглашение предусматривает поставку вертолетов в двух конфигурациях, сопутствующего оборудования, документации и услуг. Поставка должна быть завершена к началу марта 2021 года.

Как планируется, 17 UH-72A будут поставлены для применения в рамках программы начальной летной подготовки экипажей вертолетов (Initial Entry Rotary Wing) в Форт Ракер (шт.Алабама), а 18 ед. – для поддержки выполнения функций посредника-наблюдателя в центрах боевой подготовки СВ США.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт, предусматривающий поставку до 2015 года 345 вертолетов UH-72A "Лакота", консорциум EADS подписал с СВ США в июне 2006 года по результатам проведенного тендера. Новые вертолеты предназначены для замены устаревших OH-58 и UH-60.

Производство вертолетов "Лакота" было налажено на предприятии Airbus Helicopters в Коламбусе (шт.Миссисипи). Первый из 412 вертолетов UH-72A, заказанных на текущий момент, был поставлен СВ США в октябре 2008 года. В сентябре 2017 года в ходе симпозиума Ассоциации армии США AUSA (Association of the United States Army) в Вашингтоне (округ Колумбия) было объявлено о поставке СВ страны 400-го вертолета.

В 2015 году СВ США объявили о намерении дополнительно приобрести 16 UH-72A без проведения тендера. Группа Leonardo, рассчитывавшая на продажу своего A-109, подала иск в Федеральный претензионный суд США, который признал, что СВ действовали "неправомерно", присудив контракт единственному претенденту.

Тем не менее, 23 января 2018 года окружной федеральный Апелляционный суд США отменил решение нижестоящего суда, указав, что командование СВ США адекватно обосновало причины заказа 16 дополнительных вертолетов у Airbus без проведения тендера. Тем самым, инициированное Leonardo трехлетнее разбирательство было завершено. Решение было оглашено через три недели после публикации командованием Сухопутных войск на американском сайте государственных закупок FBO (Federal Business Opportunities) запроса об информации (RFI) по поставке до 35 дополнительных UH-72A.

Вертолеты "Лакота" поставляются СВ США в семи конфигурациях для выполнения задач обучения, обеспечения безопасности границ, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, реагирования на стихийные бедствия, перевозки VIP-персон и логистической поддержки.

Проведенный в Пентагоне анализ показал, что модификация вертолета "Лакота" в вариант для применения в боевых условиях в настоящее время не может быть реализована, поскольку это приведет к увеличению веса и снижению ТТХ.

За время эксплуатации вертолет "Лакота" зарекомендовал себя как надежная платформа. Катастрофа вертолета Национальной гвардии Пуэрто-Рико в декабре 2010 года стала единственной потерей в послужном списке UH-72A, хотя проведенное расследование исключило механическую неисправность из числа возможных причин авиапроисшествия.

Помимо СВ США, вертолеты "Лакота" были приобретены американскими ВМС и ВС Таиланда.