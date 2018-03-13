На космодроме Плесецк идет подготовка очередного броскового испытания новейшей МБР "Сармат"



Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: © Минобороны РФ Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Источник: © Минобороны РФ

ЦАМТО, 13 марта. На космодроме Плесецк полным ходом идет подготовка очередного броскового испытания новейшей МБР "Сармат". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он напомнил, что "Сармат" по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет: "при весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности".

"Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания", – сказал В.Герасимов.

Как напоминает агентство, в послании Федеральному собранию 1 марта президент России Владимир Путин объявил, что Минобороны России совместной с промышленностью приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название "Сармат".

В свою очередь, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев подчеркнул, что в ходе испытаний планируется отработать более 50 задач, которые позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска, экспериментально подтвердить безопасность функционирования конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки и подтвердить надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса, отмечает агентство.

Кроме того, он сообщил, что для обеспечения испытаний на АО "Красмаш" изготовлен макет ракеты ракетного комплекса "Сармат", который поставлен на космодром, а также проведена работа по его подготовке, транспортировка на стартовую позицию и загрузка в шахтную пусковую установку.

"В настоящее время проводятся монтажно-сборочные работы, организована подготовка к проведению электрических проверок и заправке изделия компонентами ракетного топлива. Работы по подготовке испытаний проводятся в соответствии с графиком и обеспечены всеми необходимыми ресурсами", – цитирует "РИА Новости" С.Каракаева.