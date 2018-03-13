Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Поднят в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева"

14.03.2018 ЦАМТО 396 0
0
Понравилась новость?
 +3
Бе-200ЧС
Второй серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-04, регистрационный номер RF-31120) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 02.07.2017.
Источник: Алёша / russianplanes.net ( ссылка )

ЦАМТО, 13 марта. С заводского аэродрома ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") 12 марта поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31380, серийный номер 306).

Самолет построен для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в рамках государственного контракта от 25 мая 2011 года.

Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний самолет будет передан заказчику для эксплуатации в комплексном Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева".
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
МЧС
ОАК
ТАНТК им. Бериева

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 22:10
  • 35
Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
  • 14.03 22:06
  • 14
Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
  • 14.03 22:05
  • 18
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 14.03 21:58
  • 25
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 14.03 20:36
  • 2
Еще полетаем
  • 14.03 20:34
  • 2
В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»
  • 14.03 20:14
  • 4
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 14.03 19:53
  • 3
Десять сабель
  • 14.03 19:41
  • 84
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 14.03 19:30
  • 27
ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21
  • 14.03 18:49
  • 10
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 14.03 18:33
  • 2
Свет в конце полета
  • 14.03 18:13
  • 1
Пять китайских автомобилей которые удивили весь мир
  • 14.03 17:48
  • 77
"Кинжальный" огонь
  • 14.03 17:23
  • 2
Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
другие обсуждаемые темы