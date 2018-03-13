Поднят в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева"



Второй серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-04, регистрационный номер RF-31120) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 02.07.2017.

Источник: Алёша / russianplanes.net ( ссылка ) Второй серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-04, регистрационный номер RF-31120) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 02.07.2017.Источник: Алёша / russianplanes.net ( ссылка )

ЦАМТО, 13 марта. С заводского аэродрома ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") 12 марта поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31380, серийный номер 306).

Самолет построен для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в рамках государственного контракта от 25 мая 2011 года.

Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний самолет будет передан заказчику для эксплуатации в комплексном Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева".