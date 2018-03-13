Поднят в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева"
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Второй серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-04, регистрационный номер RF-31120) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 02.07.2017.
Источник: Алёша / russianplanes.net ( ссылка )
ЦАМТО, 13 марта. С заводского аэродрома ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") 12 марта поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31380, серийный номер 306).
Самолет построен для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в рамках государственного контракта от 25 мая 2011 года.
Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний самолет будет передан заказчику для эксплуатации в комплексном Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева".
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13.03.2018
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