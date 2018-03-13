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Первый модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-М передан Минобороны России

14.03.2018 ЦАМТО 396 0
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Самолет Ил-76МД-90А
Самолет Ил-76МД-90А.
Источник: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

ЦАМТО, 13 марта. Первый серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-М передан Министерству обороны РФ после проведения цикла приемопередаточных испытаний.

В данный момент машина находится на одной из баз Военно-транспортной авиации ВКС России, говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Ил".

В августе 2013 года Минобороны России был заключен государственный контракт с ПАО "Ил" на выполнение работ по глубокой модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М. Цель модернизации – продлить ресурс строевых самолетов, обеспечить современными средствами навигации и связи, а также заменить оборудование, которое уже не производится.

"Работы по модернизации строевых Ил-76МД Военно-транспортной авиации до облика Ил-76МД-М проводились по заданию Воздушно-космических сил РФ. Модернизация предполагает оснащение новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием. На самолете устанавливается новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах", – сказал вице-президент ПАО ОАК по транспортной авиации, генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

Кроме того, заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Устанавливается оптико-электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне. При модернизации частично применялись детали, взаимозаменяемые с перспективными военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А, производство которых создается в Ульяновске. Двигатели Д-30КП в ходе модернизации доработаны с целью продления их ресурса. Тем самым срок службы самолета продлен на 15 лет.

Первый полет опытный Ил-76МД-М совершил в феврале 2016 года. Модернизация парка Военно-транспортной авиации продолжится в рамках недавно утвержденной государственной программы вооружений, сообщает пресс-служба ПАО "Ил".
13.03.2018
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Страны
Россия
Продукция
Д-30КП
Ил-476
Ил-76
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