Экипажи пилотажной группы "Стрижи" примут участие в авиационном празднике "Дружба-2018" в Армении
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Выступление пилотажной группы ВКС России "Стрижи".
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
ЦАМТО, 13 марта. Экипажи пилотажной группы "Стрижи" продемонстрируют фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29 в Республике Армения в рамках авиационного праздника "Дружба-2018".
Во время выполнения воздушной программы летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж на строевых самолетах МиГ-29.
Экипажи "Стрижей" отработают перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры "петля Нестерова", "Бочка", "Зеркало", "Плотный ромб", "Колокол", "Ухо", "Роспуск" и многие другие.
Авиационный праздник "Дружба-2018" состоится на аэродроме Эребуни 17 марта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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13.03.2018
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