Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Экипажи пилотажной группы "Стрижи" примут участие в авиационном празднике "Дружба-2018" в Армении

14.03.2018 ЦАМТО 172 0
0
Понравилась новость?
 0
"Стрижи".
Выступление пилотажной группы ВКС России "Стрижи".
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 13 марта. Экипажи пилотажной группы "Стрижи" продемонстрируют фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29 в Республике Армения в рамках авиационного праздника "Дружба-2018".

Во время выполнения воздушной программы летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж на строевых самолетах МиГ-29.

Экипажи "Стрижей" отработают перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры "петля Нестерова", "Бочка", "Зеркало", "Плотный ромб", "Колокол", "Ухо", "Роспуск" и многие другие.

Авиационный праздник "Дружба-2018" состоится на аэродроме Эребуни 17 марта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
МиГ-29
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 22:10
  • 35
Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
  • 14.03 22:06
  • 14
Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
  • 14.03 22:05
  • 18
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 14.03 21:58
  • 25
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 14.03 20:36
  • 2
Еще полетаем
  • 14.03 20:34
  • 2
В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»
  • 14.03 20:14
  • 4
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 14.03 19:53
  • 3
Десять сабель
  • 14.03 19:41
  • 84
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 14.03 19:30
  • 27
ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21
  • 14.03 18:49
  • 10
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 14.03 18:33
  • 2
Свет в конце полета
  • 14.03 18:13
  • 1
Пять китайских автомобилей которые удивили весь мир
  • 14.03 17:48
  • 77
"Кинжальный" огонь
  • 14.03 17:23
  • 2
Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
другие обсуждаемые темы