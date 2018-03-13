Экипажи пилотажной группы "Стрижи" примут участие в авиационном празднике "Дружба-2018" в Армении



Выступление пилотажной группы ВКС России "Стрижи".

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Выступление пилотажной группы ВКС России "Стрижи".Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 13 марта. Экипажи пилотажной группы "Стрижи" продемонстрируют фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29 в Республике Армения в рамках авиационного праздника "Дружба-2018".

Во время выполнения воздушной программы летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж на строевых самолетах МиГ-29.

Экипажи "Стрижей" отработают перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры "петля Нестерова", "Бочка", "Зеркало", "Плотный ромб", "Колокол", "Ухо", "Роспуск" и многие другие.

Авиационный праздник "Дружба-2018" состоится на аэродроме Эребуни 17 марта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.