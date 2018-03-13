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По заказу Росгвардии "Рыбинская верфь" приступила к строительству быстроходных катеров

14.03.2018 ЦАМТО 365 0
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Катер проекта БК-16
Спуск на воду второго скоростного десантного катера проекта БК-16 на ОАО "Рыбинская верфь". Рыбинск (Ярославская область), 03.06.2015.
Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 13 марта. На судостроительном заводе "Рыбинская верфь", входящем в группу компаний Концерн "Калашников", 12 марта состоялась торжественная закладка скоростного транспортно-десантного катера БК-16 для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В церемонии приняли участие заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко и генеральный директор компании "Рыбинская верфь" Сергей Антонов, представители Концерна "Калашников", работники верфи. В торжественной обстановке генерал-лейтенант Сергей Милейко и Сергей Антонов прикрепили памятную табличку к секции будущего катера БК-16.

"Скоростной десантный катер БК-16 является одним из лучших отечественных судов своего класса, разработанных за последнее время. Характерными особенностями катера являются высокая скорость, наличие большого по размерам десантного отсека, а также возможность подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов. В зависимости от пожеланий заказчика, мы можем поставлять технику в различных вариантах комплектации под решение конкретных войсковых задач", – сообщил С.Антонов.

В свою очередь, С.Милейко поздравил руководство и работников верфи с закладкой катера и пожелал успехов в выполнении этого заказа.

"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и преступностью, поэтому одна из приоритетных задач – вооружать и оснащать их лучшими образцами оружия, средствами защиты, военной и специальной техникой. Очень важно, что в этом мы опираемся на отечественных производителей и разработчиков. Сегодня мы закладываем первый катер из серии судов, предназначенных для выполнения специальных задач в сфере деятельности Росгвардии. До конца года мы рассчитываем получить несколько катеров данного проекта", – отметил С.Милейко.

В ходе мероприятия были определены дальнейшие перспективы сотрудничества Росгвардии с АО "Рыбинская верфь" по вопросам оснащения войск Национальной гвардии десантными катерами БК-16. В настоящее время ведутся переговоры о заключении новых контрактов, сообщает пресс-служба Концерна "Калашников".
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия

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