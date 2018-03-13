«Техмаш» запустил в НПО «СПЛАВ» жилищную программу



Логотип компании АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ".

Источник: http://www.aeproject.pro/ Логотип компании АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ".Источник: http://www.aeproject.pro/

Социальный проект позволит сотрудникам научно-производственного объединения улучшить жилищные условия, значительно снизив при этом финансовые затраты на выплату ипотеки.

В жилищной программе могут принять участие сотрудники НПО «СПЛАВ» не моложе 21 года со стажем работы на предприятии не менее трех лет. Это условие не распространяется на молодых специалистов, имеющих особый статус (это работники до 35 лет, окончившие профильный или опорный для предприятия вуз или среднее специальное (профессиональное) образовательное учреждение). Учитывается отсутствие дисциплинарных взысканий и отличная характеристика от непосредственного руководителя. Еще одним важным условием участия в программе является отсутствие недвижимости у членов семьи.

На компенсацию может рассчитывать заемщик с уже действующим ипотечным кредитом, чья доля в приобретаемом жилом помещении будет не меньше 50%. Ежемесячная субсидия составляет до 2/3 затрат на выплату процентов по ипотечному кредиту в банках-партнерах или Агентстве ипотечного жилищного кредитования. Приоритет отдается специалистам, выплачивающим по ипотечному кредиту более 30% от своего ежемесячного дохода. Максимальный срок участия в жилищной программе – 5 лет. При этом общая сумма компенсации составит не менее 500 тысяч рублей.

Владимир ЛЕПИН, генеральный директор НПК «Техмаш»:

– Жилищная программа будет реализовываться при поддержке Госкорпорации «Ростех» и НПК «Техмаш». Она направлена, в первую очередь, на привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов по наиболее востребованным на предприятии специальностям. Такая поддержка – это отличная мотивация на долгосрочный и, главное, добросовестный труд. Было принято решение из вариантов поддержки выбрать на наш взгляд оптимальный – компенсацию части затрат на выплату процентов по ипотечному кредиту. Это особенно актуально в первые годы платежей, когда сумма процентов значительно превышает сумму основного долга.