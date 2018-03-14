Современная Россия использует северокорейские методы запугивания



Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.

Источник: © Минобороны РФ Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.Источник: © Минобороны РФ

Незадолго до того, как была опубликована эта статья, неожиданно для всех в полночь скончался генерал Линь Ху (он родился в 1927 году в Харбине. Его мать была русской, а отец - китайцем - прим. перевод.) Генералу было 92 года, можно считать, что это были "радостные проводы" (так в Китае говорят о похоронах долгожителя - прим. перевод). Он отдал все свои силы на создание и модернизацию Военно-воздушных сил КНР, именно при нем ВВС КНР получили свое развитие. Для военного такие успехи являются высшей наградой. Мы не испытываем чувства сожаления по поводу его смерти, нас лишь мучает скорбь, которую невозможно описать словами. Еще один великий генерал покинул этот мир, а сам он стал легендой.

На этой неделе внимание всего мирового сообщества было сосредоточено на России и Китае, которые решили "поиграть своими мускулами". Естественно, что основное внимание было направлено на сообщение о супероружии России. Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ представил целый ряд нового стратегического вооружения, а также привел доказательства его существования видеороликами. Целью этого послания было либо запугивание, либо устрашение. Такое заявления привело в шок не только международных военных наблюдателей, простой народ также начал задаваться вопросом: "Чего же хочет Россия?" Китай решил не оставаться в стороне и решил продемонстрировать свою мощь. Китайская корпорация судостроительной промышленности (China Shipbuilding Industry Corporation) "случайно" стала источником просочившийся информации о том, что Китай ведет разработку собственного авианосца с атомной силовой установкой. В связи с этим событием по всему миру прокатилась волна обсуждений.

На этой неделе Путин со своим ежегодным посланием Федеральному собранию стал главной новостью всех СМИ. Поклонники военного дела не могли и представить, что Путин на этом собрании, которое проводится уже столько лет без всяких интересных заявлений, неожиданно опубликует столько захватывающих новостей. Владимир Путин во время собрания по порядку представил нам новое вооружение: межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", подводный беспилотник "Статус-6", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", а также новое лазерное и гиперзвуковое оружие. Менее чем за семь минут Путин смог до смерти перепугать не только представителей западных СМИ, но и военных наблюдателей из восточных стран. Это похоже на рассказы из области фантастики. И особенно всех удивила крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, она выходит за все рамки нашего понимания. Когда китайские СМИ освещали это событие, они писали: Мы не сошли с ума, и это не ошибка! Вы прочитали все верно - крылатая ракета с ядерной энергоустановкой.

Некоторые СМИ пытались шутить и писали, что, когда приезжаете в Россию, необходимо прихватить с собой свинцовые штаны с целью защитить себя от чудовищного шлейфа радиоактивных осадков, который этот двигатель будет оставлять после себя. Более того, Министерство Обороны США специально акцентировало внимание на том, что Россия использовала двигатель без всяких защитных средств от радиации. А следы радиации уже можно обнаружить в местах рядом с российскими испытательными полигонами, а именно на Аляске и в Северной Европе. А это уже не так смешно.

Реальность этого нового супероружия доказывается наличием видео, а также личным представлением Путина. Более того, США также привели доказательства существования этого нового вооружения. Однако, если тщательно изучить эти видео, которые нам преподносят в качестве доказательства, то можно обнаружить немало проблем и недочетов: "Несмотря на то, что есть видеодоказательства полевых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", но после того, как открылась крышка шахтной пусковой установки и зажегся двигатель, видео полета баллистической ракеты было полностью заменено на компьютерную анимацию. В начале видео с пуском Крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой можно считать еще довольно четким, однако, спустя некоторое время, видео становится очень размазанным. Похоже, что радиация негативно повлияла на оптику видеокамеры. А у подводного ядерного беспилотника "Статус-6" даже и компьютерной анимации нет. Гиперзвуковой "Авангард" на видео и на компьютерной графике - две абсолютно разных вещи, и стоит отметить, что на компьютерной графике он казался гораздо более эффектным. На видео целью авиационного комплекса "Кинжал" изначально было подземное убежище, а после попадания в цель оно превратилось в маленькое двухэтажное здание.

Не похоже на то, что эти недочеты и ошибки были сделаны намеренно с целью сохранения военной тайны. Это больше похоже на то, что российская армия старается выдать свои испытания за настоящую монету. Это в какой-то степени доказывает, что для оборонно-промышленного комплекса России довольно сложно провести все успешные испытания и начать принимать на вооружение даже ракетный комплекс "Сармат", который, кажется, для России не представляет никаких технических трудностей. Что же говорить о таком страшном оружии, как крылатая ракета с ядерной энергоустановкой.

С этой точки зрения, несмотря на то, что Россия уже продемонстрировала нам свое новое устрашающее оружие, оно еще в начальной стадии разработки. Если говорить о разработках такого вида вооружения, то в США этим занимается Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, а в Китае - Центральный совет по интегрированному военно-гражданскому развитию (эта структура занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в интересах создания новых оборонных технологий, разработкой и внедрением в войска новых тактических и стратегических концепций - прим. перевод.). Их технический уровень даже превосходит российский. Россия, заявляя на весь мир о своем новом технологическом превосходстве, вызывает своими действиями подозрения, так как страна имеет долгий опыт в разработке высокотехнологичного вооружения и никогда не раскрывала свои военные тайны. Такие самодовольные заявления больше подходят таким неосмотрительным и заносчивым странам, как Индия, Иран и Северная Корея.

Я считаю, что такие действия показывают истину канонической фразы из британского сериала "Да, господин министр": "Содержание обычного вида вооружения обходится уж слишком дорого, нажать на красную кнопку - куда дешевле".

Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат. Источник: © Минобороны РФ

В 2016 году российский военный бюджет, который на то время составлял 3,8 триллиона рублей, был урезан на треть. В последние два года российским военным приходится считать каждую копейку. В настоящее время годовой бюджет Министерства Обороны РФ составляет приблизительно 2,8 триллиона рублей, что в основном аналогично бюджету 2017 года, однако если взять во внимание инфляцию, то реальная покупательская способность рубля упала на три процента, что в пересчете на доллары не достигает и 50 миллиардов. Давайте сравним этот бюджет с другими странами и приведем пример. Военный бюджет Индии - и то больше, чем бюджет Министерства Обороны РФ. Россия хочет с таким военным бюджетом поддерживать свои стратегические ядерные силы на одном уровне с США. А в действительности выделенных средств, направленных на поддержание обычного вооружения, меньше, чем у Индии, - страны, у которой на вооружении всего несколько ядерных бомб.

В конце прошлого месяца Путин утвердил государственную программу вооружения на 2018-2028 годы. В соответствии с этой программой, общий объем закупок России в течение десяти лет достигнет суммы 19 триллионов рублей (325 миллиардов долларов), в среднем в год будет тратиться 1,9 триллиона рублей. А в соответствии с военным бюджетом Министерства Обороны РФ на 2018 год, который был принят в конце прошлого года, 1,5 триллиона рублей было выделено на модернизацию вооружения и снаряжения, покупку повседневных боеприпасов, техническое обслуживание имеющегося оборудования, проведение учений, а также на ремонт и строительство различных военных сооружений. А это означает, что в этом году после того, как будет выдана зарплата военнослужащим, на оставшиеся деньги будет покупаться новое вооружение, а на все остальное уже денег не будет. С таким бюджетом нет даже возможности выполнить среднегодовой план инвестиций в размере 1,9 триллиона рублей, а если принять во внимание, что обычно расходы на вооружение и на военнослужащих составляют соотношение 50/50, то, в действительности, на покупку нового вооружения всего остается 750 миллиардов рублей, что составляет приблизительно 13 миллиардов долларов. Допустим, Россия сможет использовать эти средства эффективнее, чем США. Но на эти средства необходимо приобрести и межконтинентальные управляемые ракеты, стоимость которых составляет несколько десятков миллионов долларов, а также стратегические бомбардировщики стоимостью в 300 миллионов долларов, и истребитель Су-57, цена которого превышает 100 миллионов долларов, не стоит и упоминать о необходимости покупки вооружения и снаряжения для Сухопутных сил и Военно-морского флота РФ. На такие малые средства еще необходимо проводить исследования и разработки нового вооружения. Как ни экономь, а денег все равно не хватит!

В прошлом году Россия столкнулась с множеством проблем: НАТО продолжает расширять свое военное присутствие в странах Прибалтики, а также альянс не останавливает строительство новых систем ПРО. На востоке Украины после зимы обе стороны готовы к новым военным действиям, а для России это означает, что подходит время выполнять свое обещание по предоставлению вооружения и личного состава. В Сирии благодаря тому, что Россия оказывает поддержку правительственным войскам Башара Ассада, обстановка временно стабилизировалась, однако появления нового игрока Турции, несомненно, приведет ситуацию к хаосу, который только что закончился. Естественно, что сейчас у российской армии достаточно мощи для того, чтобы надлежащим образом отвечать на вызовы в этих регионах. Однако военные действия на этих территориях требуют больших средств, а это, в свою очередь, будет поглощать и так небольшие средства, отведенные на покупку вооружений. В итоге, это все приведет к снижению технического уровня российской армии по сравнению с армиями других стран.

В таких условиях приоритет будет отдаваться инвестициям в разработку и производство стратегического оружия следующего поколения. Для России ключевым моментом является поддержание уровня своего ядерного вооружения. Именно так в 90-е годы прошлого века, когда у российской армии была серьезная нехватка средств, Россия по-прежнему изо всех сил старалась поддерживать и модернизировать ракетные войска стратегического назначения и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Однако, по сравнению с огромными расходами на модернизацию обычного вида вооружений, модернизация стратегического ядерного вооружения выглядела дешевле, так как все расходы были сконцентрированы лишь на нескольких видах стратегического вооружения.

Но проблема заключается в том, что традиционное стратегическое вооружение, удерживающее противника от нападения, такое, как атомные подводные лодки "Борей", ракетный комплекс "Тополь-М" и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец "Ту-160", уже многократно использовалось, а его эффективность никак не улучшается, оставаясь на одном и том же уровне. Однако стоит отметить, что их эффект сдерживания значительно снизился. Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ продемонстрировал свое новое стратегическое оружие устрашения. Несмотря на то, что пока оно находится в стадии разработки, однако оно сыграло роль сдерживающего эффекта. Если посмотреть на это вооружение с этой точки зрения, то публичная демонстрация этих испытаний имела цель устрашения. В прошлом году таким же методом, а именно пробным запуском межконтинентальной баллистической ракета дальнего действия, воспользовалась и Северная Корея. С этой точки зрения, современная Россия использует северокорейские методы запугивания.

Конечно, несмотря на то, что в настоящее время и Европа, и США пока плохо разбираются в этом новом вооружении, однако в целом можно говорить, что международное сообщество сохраняет спокойствие. Вслед за распространением новостей о том, что радиация от пробных запусков крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой уже достигла не только Северной, но и Западной Европы, то такой безответственный "экологический терроризм" стал не только простым запугиванием. Возможно, даже Россия не ожидала такой реакции общественного мнения на экологические проблемы, вызванные новыми запусками крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

Авианосец с атомной силовой установкой: за и против

На этой неделе китайская корпорация судостроительной промышленности (China Shipbuilding Industry Corporation) официально заявила о новой задаче - строительстве собственного авианосца с атомной силовой установкой. Эта корпорация является государственной организацией, а, следовательно, ее заявления о строительстве собственного авианосца с атомной силовой установкой являются официальными заявлениями Китая. Несмотря на то, что на следующий день после официального заявления о строительстве авианосца Китай удалил исходный пресс-релиз, однако, без всяких сомнений, очевидна реальная цель этой программы.

Такой авианосец - дорогое удовольствие, однако плюсы атомной силовой установки всем известны. Одним их важнейших плюсов является отсутствие дымовой трубы, что, во-первых, дает больше места для посадочной полосы, а, во-вторых, позволит сократить палубные надстройки, которые так сильно критикуют. Это не только увеличивает доступную площадь палубы, но и облегчает развертывание палубных самолетов на авианосцах. В-третьих, атомная силовая установка позволит увеличить запас хода самого авианосца, а также снизит давление подачи топлива. Из-за того, что пространство, которое необходимо для ядерного реактора будет гораздо меньше, чем пространство, необходимое для парового котла и топливных цистерн, освободившееся место можно использовать для хранения авиагорючего для палубных самолетов, боеприпасов и провианта. Все это увеличит боеспособность авианосца. Вот они, причины из-за которых США, начиная с 70-х годов прошлого века, неуклонно идет по пути строительства атомных авианосцев. Китай в настоящее время начал развивать это направление, и, естественно, размышлений о преимуществах таких типов авианосцев становится все больше.

Я считаю, что нет необходимости во всестороннем анализе этого заявления. Не стоит сомневаться, что у Китая есть проект по созданию собственного авианосца с атомной силовой установкой. Однако если смотреть на скорость развития авиационной промышленности Китая, то можно предположить, что этот проект не будет похож на проекты авианосцев типа "048" или "002", никто не будет тратить так много сил на осуществление этого проекта. Ведь для Китая сейчас самое главное - приложить все свои усилия для завершения постройки авианосца типа "002". И одновременно с этим развивать новые виды катапульт собственного производства. Если все пойдет по плану, то после завершения строительства авианосца типа "002", можно приступать к строительству собственного авианосца с атомной силовой установкой. Современный проект по строительству авианосца с атомной силовой установкой будет осуществляться только после того, как будут построены первые четыре авианосца, а может даже и позже. Это говорит о том, что в настоящее время Китай только стоит на начальных этапах развития атомных авианосцев, а именно разрабатывает ядерный реактор, который будет в центре всей двигательной системы авианосца.

Главным назначением ядерного энергетического реактора на суше является выработка огромного количества энергии, а основные требования к ядерному реактору подводной лодки - низкий шум и сравнительно небольшой размер. При этом размер ядерного реактора на авианосцах должен быть больше, чем на подводной лодке, но меньше чем ядерный реактор на суше, однако его мощность должна превышать мощность ядерного реактора подводной лодки. Именно по этой причине устройство ядерного реактора на авианосцах сильно отличается от устройства ядерного реактора на подводных лодках.

Во-первых, попытки использовать ядерный реактор подводных лодок на авианосцах показали плохие результаты, а также продемонстрировали то, что таким способом не получится сэкономить деньги. Энергетическая установка французского авианосца "Шарль де Голль" включает два атомных реактора "К15", которые использовали на подводных лодках. На первый взгляд кажется, что такое решение помогло сократить как финансовые затраты, так и время разработки этого реактора. Однако, в действительности, стоимость вышла довольно высокой, а эксплуатация оказалась довольно сложной. Более того, проблема очевидной нехватки мощности атомных реакторов подводных лодок всегда создавала проблемы для французской армии.

Во-вторых, атомные реакторы подводных лодок отличаются функциональными свойствами от реакторов на авианосцах. В разработках и производстве тоже есть свои различия. Хорошим примером является разработка корабельного ядерного реактора в СССР. Советский Союз всегда брал пример с модели ледокола: сначала они разработали ядерный реактор для ледокола, а затем, используя полученные знания, начали производить атомные реакторы для подводных лодок. Из положительных сторон можно отметить то, что таким образом использовались проверенные технологии, которые были отработаны во время создания ядерных реакторов для ледокола. А это, в свою очередь, гарантирует высокий уровень качества. Но отрицательные стороны заключались в том, во время производства атомных реакторов для подводных лодок использовались только технические знания по производству атомных реакторов для ледоколов. А поэтому, когда СССР необходимо было создавать атомные реакторы для надводных кораблей (тяжёлые атомные ракетные крейсера проекта 1144), из-за технических трудностей и временных ограничений, у Союза оставался только один выбор, а именно, разработать новый атомный реактор на основе ядерного реактора для подводных лодок. В результате, из-за недостатка мощности СССР пришлось устанавливать на крейсер еще и мазутный котел с целью обеспечить высокую скорость корабля.

Списанный из состава ВМС США атомный авианосец CVN 65 Enterprise на деактивации в сухом доке судостроительного предприятия Newport News Shipbuilding. Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), 03.02.2017. Источник: Kristen Zeis / AP

А вот военно-морские силы США пошли другим путем: их корабельные ядерные реакторы сильно отличаются от атомных реакторов подводных лодок. Они еще давно создали отдельную отрасль по разработке корабельных ядерных реакторов. Во время того, как разрабатывался реактор с водой под давлением типа A2W, атомному авианосцу ВМС США "Энтерпрайз" не хватало мощности. Соединенным Штатам ничего не оставалось, кроме как дополнительно установить на авианосец еще целых восемь реакторов. Такое большое количество реакторов создает очень много проблем и хлопот, но США стараются не жаловаться. Стоит отметить, что такие реакторы можно называть "недостаточными" только по отношению к авианосцам, так как мощность реактора типа A2W превосходит ядерный реактор китайской подводный лодки типа 091/092 на 40%. А во время строительства атомных авианосцев типа "Нимиц", необходимая мощь (260 тысяч лошадиных сил) могла быть сгенерирована только с помощью двух модернизированных реакторов типа A4W.

Для сравнения, Китай ранее имел опыт только в разработке ядерных реакторов для подводных лодок, а из-за уровня технологий и капиталовложений, а также размеров атомных подводных лодок отечественного производства, уровень мощности китайских ядерных реакторов для подводных лодок может считаться довольно передовым. Однако, если необходимо будет построить атомный реактор для авианосца с водоизмещением более 70 тысяч тонн, то потребуется, как минимум, реактор мощностью в 200 тысяч лошадиных сил. Для Китая это задача пока трудноосуществима. Если смотреть на проблему с этой точки зрения, то для Китая практически невозможно за короткое время создать два ядерных реактора мощностью более 100 тысяч лошадиных сил, если только Китай не получит техническую поддержку США. Однако Китай может создать четыре атомных реактора мощностью от 50-70 тысяч лошадиных сил. С технической точки зрения, эта задача вполне выполнима, а, следовательно, такой вариант решения проблемы вполне реалистичен.

Фактически для создания собственного атомного авианосца у Китая осталась только одна проблема - разработка и производство ядерного реактора. В советское время строительство авианосцев осуществлялось на ГП "Судостроительном заводе им. 61-го коммунара", на нем использовался импортированный портальный кран, поэтому размер авианосцев зависел от размера стапельной площадки. Однако, технические знания, накопленные Китаем в судостроительной промышленности, превосходят российские. В настоящее время современная инфраструктура по производству авианосцев претерпела большие изменения, сейчас она более модернизирована. В такой области, как строительство авианосцев, современный Китай имеет больше возможностей, чем СССР на закате своих дней.

(Shi Yang, Ши Ян)

Гуаньча, Китай