Минобороны получило первый модернизированный самолет Ил-76МД-М



Самолет ИЛ-76 МД.

Источник: © РИА Новости / Муса Салгереев/ NewsTeam Самолет ИЛ-76 МД.Источник: © РИА Новости / Муса Салгереев/ NewsTeam

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО "Ил") передал первый серийный транспортный самолет Ил-76МД-М министерству обороны России, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

"Первый серийный тяжёлый транспортный самолет Ил-76МД-М передан министерству обороны России после проведения цикла приёмо-передаточных испытаний. В данный момент машина находится на одной из баз Военно-транспортной авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Как пояснил гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин, слова которого приводятся в сообщении, модернизированная машина получила новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах.

Кроме того, на Ил-76МД-М заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Кроме того, продлен и ресурс двигателей самолета Д-30КП, благодаря чему срок службы машина увеличен на 15 лет.

В августе 2013 года Минобороны РФ заключило государственный контракт с ПАО "Ил" на выполнение работ по глубокой модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М. Цель этих работ - продлить ресурс строевых самолетов, обеспечить современными средствами навигации и связи, а также заменить оборудование, которое уже не производится.