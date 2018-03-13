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Ракетный корабль "Дагестан" вышел в Каспийское море в рекогносцировочный поход

14.03.2018 ТАСС 266 0
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Ракетный корабль Дагестан
Ракетный корабль Дагестан.
Источник: © РИА Новости / Евгений Луковцев

Отмечается, что среди задач похода - маршрутный промер рельефа дна и исследование участков побережья для сбора данных об изменениях в акватории Каспийской флотилии

ТАСС, 13 марта. Ракетный корабль "Дагестан" Каспийской флотилии вышел в море в двухдневный рекогносцировочный поход. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

"В ходе похода ракетного корабля "Дагестан" специалисты флотилии проведут навигационно-гидрографическое исследование районов Каспийского моря, предназначенных для выполнения элементов боевой подготовки", - сказали в пресс-службе.

В частности, среди задач - маршрутный промер рельефа дна и исследование участков побережья для сбора данных об изменениях в акватории Каспийской флотилии.

Полученные данные в ходе двухдневного рекогносцировочного похода будут отражены на картах штурманской службы и переданы на корабли, катера и суда флотилии, отметили в пресс-службе.

Ракетный корабль "Дагестан", переданный флоту в 2003 году, в октябре и ноябре 2015 года произвел десятки пусков ракет "Калибр НК" по объектам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ) на территории Сирии.
13.03.2018
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