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Российский фрегат "Адмирал Эссен" отправился в Средиземное море

14.03.2018 ТАСС 346 0
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Сторожевой корабль Адмирал Эссен. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Игорь Зарембо

Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону

ТАСС, 13 марта. Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" российский фрегат "Адмирал Эссен", входящий в состав Черноморского флота, отправился в Средиземное море. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"В соответствии с планом ротации фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" взял курс из Севастополя на черноморские проливы (Босфор и Дарданеллы - прим. ТАСС). Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону", - сказали в пресс-службе.

По данным флота, перед походом экипаж провел корабельные учения по различной тематике. В частности, моряки отработали задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнили артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработали поражение условного противника ракетным комплексом "Калибр-НК" с выполнением электронных пусков.

5 сентября прошлого года в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море "Адмирал Эссен" выполнил пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Удар был нанесен по району, который удерживали в основном выходцы из России и стран СНГ.

"Адмирал Эссен" имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, его скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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