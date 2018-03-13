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Корабль "Татарстан" "поразил" условного противника в Каспийском море

14.03.2018 РИА Новости 260 0
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Ракетный корабль Татарстан. Архивное фото
Ракетный корабль Татарстан. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Луковцев

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ракетный корабль "Татарстан" в ходе корабельных учебно-боевых тренировок поразил условного противника и отработал тактические приемы и способы применения корабельного оружия, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Экипаж отработал вопросы управления кораблем, а также тактические приемы и способы применения корабельного оружия. Личный состав РК "Татарстан" успешно выполнил стрельбы, поразив воздушную, морскую и береговую цели из различных видов вооружения корабля", - говорится в сообщении.

По словам Астафьева, в ходе отработки элементов второй курсовой задачи артиллеристы выполнили стрельбы в море с применением артиллерийских установок АК-630М и АУ АК-176М, а также зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) "Палаш".
13.03.2018
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Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11661 Гепард

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