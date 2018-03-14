Еще полетаем



Первый пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5».

Источник: РИА Новости Первый пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5».Источник: РИА Новости

"Роскосмос" просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету

Создаваемую более двадцати лет тяжелую ракету "Ангара-А5" решено модернизировать. Таким образом носитель, совершивший первый и единственный полет в декабре 2014 года, фактически признан устаревшим. Естественно, что доводка новой ракеты поручена разработчику и производителю — находящемуся в предбанкротном состоянии "Центру Хруничева". "Лента.ру" подробно рассказывает о самом бесполезном носителе России.

"Сегодня нами принято решение, чтобы немедленно открыть работы по модернизации "Ангары", облегчить ее, увеличить ее тяговооруженность и тем самым создать ракету в тяжелом классе, которая будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с тем, что делают наши американские коллеги", — заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин по итогам посещения производственного объединения "Полет" (омского филиала "Центра Хруничева").

Снижению стоимости тяжелой ракеты должно помочь сокращение издержек производства, а техническому усовершенствованию — использование композитных материалов и современной сварки. Также отмечается необходимость открыть работы по метановому и водородному двигателям, которые, как ожидается, позволят увеличить грузоподъемность тяжелой "Ангары" (водородный двигатель планируется в перспективе установить на ее третью ступень) до 37 тонн на низкую околоземную орбиту.

Кроме того, серийное производство "Ангары-А5" на "Полете" запланировано начать не в 2022-м, а в 2021-м. К серийному выпуску легких носителей "Ангара-1.1" и "Ангара-1.2" на омском предприятии, в свою очередь, планируется приступить в 2019 году. Считается, что имеющегося у "Роскосмоса" времени достаточно, чтобы доработать проектную и рабочую документацию по универсальному стартовому столу для Восточного, предназначенного для запуска легких и тяжелых ракет семейства "Ангара".

Старая новая ракета

Решение о начале работ над "Ангарой" принято еще в январе 1995 года. Тогда же головным разработчиком назначен "Центр Хруничева", выпускающий, в частности, тяжелые ракеты "Протон". Согласно первоначальному плану, первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005 году, однако к этому времени на разработки было выделено всего около четырех процентов от запланированного бюджета.

Ситуацию изменило сотрудничество с Южной Кореей, для которой "Центр Хруничева" разработал первую ступень легкого носителя Naro-1, которая — от универсального ракетного модуля "Ангары" она отличается двигателем (менее мощным РД-151 вместо РД-191). Именно полученное в рамках партнерства финансирование позволило запустить "Ангару-1.2" в июле, а "Ангару-А5" — в декабре 2014-го. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева" ушло более трех миллиардов долларов. Хотя в 1990-х характеристики таких ракет смотрелись достаточно прогрессивно, уже в 2000-х они стали скорее нормой, а сегодня выглядят безнадежно устаревшими.

Хотя одним из преимуществ "Ангары" назывался модульный принцип сборки ракет этого семейства, когда, например, самая легкая версия, "Ангара-1.1", содержит один универсальный ракетный модуль, а тяжелая, "Ангара-А5", — пять, аналогичный принцип компоновки уже в 2000-х использовался на американской тяжелой ракете Delta IV Heavy. Сегодня модульный принцип сборки ракеты, в зависимости от требуемой грузоподъемности, широко применяется в мире, последний пример — сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, объединяющая три первые ступени тяжелой Falcon 9.

Первый старт РН "Ангара". Источник: Андрей Моргунов / Красная Звезда

Поскольку до "Ангары-А5" единственной в России тяжелой ракетой был "Протон", работавший на токсичном гептиле, создатели отдельно отмечали экологичность носителей нового семейства (в качестве топлива использующих керосин). Однако в настоящее время ракета с керосиновым двигателем никак не может считаться современной. В частности, первая ступень американской ракеты Vulcan будет работать на метановом агрегате BE-4. Данный носитель заменит ракету Atlas 5, на первую ступень которой устанавливается российский двигатель РД-180, в качестве топлива использующий керосин.

Сегодня США, ЕС и Япония фактически отказались от использования ракетных силовых агрегатов на керосине в пользу двигателей, работающих на водороде или метане. В настоящее время разработка подобных агрегатов предприятиями "Роскосмоса" ведется лишь в инициативном порядке.

Более того, хотя двигатели РД-191 допускают многоразовое использование, данная технология в "Ангаре" так и не была реализована. Хотя вслед за Falcon 9 все создаваемые американские тяжелые носители (Vulcan и New Glenn) окажутся частично многоразовыми. К тому же в 2020-х конструкция "Ангары" будет выглядеть крайне архаичной, поскольку предполагает использование до четырех ступеней вместо двух или трех в отличие от Falcon 9 и Heavy или тех же Vulcan и New Glenn.

Сравнение действующих и разрабатываемых ракет. Источник: blueorigin.com

Пока стоимость "Ангары-А5" оценивается в 100 миллионов долларов, тогда как цена пуска Falcon 9 при сопоставимой грузоподъемности (23 тонны на низкую околоземную орбиту) равняется 62 миллионам. Даже Falcon Heavy, выводящая почти 64 тонны, дешевле (90 миллионов), а стоимость носителя Vulcan в базовой конфигурации не превысит 100 миллионов. Кроме этого, фактическая грузоподъемность "Ангары-А5" (22 тонны с Плесецка) оказалась ниже проектной (24 тонны). По этой причине РД-191 в "Ангаре-А5" заменят на более мощные РД-191М, а ракета превратится в модифицированную "Ангару-А5М", выводящую с Восточного до 25 тонн.

Утонут все

Даже если в срок удастся доработать тяжелую "Ангару", современным носителем она будет считаться исключительно в пределах России. Крайне маловероятно, что она окажется сколько-нибудь конкурентоспособной на мировом рынке, поскольку кроме высокой цены (которую вряд ли удастся серьезно сбить), не будет иметь достаточной статистики пусков. В такой ситуации западные заказчики, особенно в условиях санкций, скорее отдадут предпочтение новым американским и европейским носителям, чем российским ракетам. Единственными заказчиками для тяжелой "Ангары" окажутся российские военные, которым вряд ли потребуется больше пары пусков в год.

Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космическим аппаратом "Космос-2520" (первый "тяжелый" спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест") в интересах Министерства обороны Российской Федерации, 17.08.2017. Источник: ГК "Роскосмос"

В такой ситуации еще более печальным выглядит положение самого "Центра Хруничева", который с 2014-го на "финансовое оздоровление" получил в общей сложности 65 миллиардов рублей. В январе 2018-го это предприятие из-за сокращения заказов и аварий "Протонов", а также большой кредитной и социальной нагрузки попросило у федерального правительства еще 30 миллиардов рублей. Эта сумма, превышающая пятую часть годового бюджета "Роскосмоса", очевидно могла бы пойти на поддержку более эффективных предприятий и проектов госкорпорации, если, конечно, такие там вообще имеются.

В настоящее время идет процесс сокращения расположенных в Москве производственных площадей "Центра Хруничева", продажа освобождаемой земли в Филевской пойме и перевод производства "Ангары" в Омск. "Сейчас мы ведем оценку стоимости земли. Высвобождаемые площади разбиты на участки, некоторые из них давно не эксплуатируются, какие-то перестанут использоваться с 2018 года. Продажа будет проходить на торгах поэтапно — участок за участком", — говорит генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

Андрей Борисов