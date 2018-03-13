Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Украинский "Антонов" залег из-за России

14.03.2018 Lenta.ru 829 0
-1
Понравилась новость?
 0
Фюзеляжи самолетов Ан-148-100
Фюзеляжи недостроенных самолетов Ан-148-100 (серийные номера 05-04 и 04-10) в цеху Серийного завода "Антонов". Киев, 15.07.2015. Всего на предприятии находится не менее пяти недостроенных Ан-148.
Источник: Роман Пыльев / ЕРА

Украинское государственное предприятие "Антонов" не решило проблему импортозамещения российских комплектующих, сообщил в интервью информационному агентству "Оборонно-промышленный курьер" руководитель технического проекта создания самолета Ан-140 (в 1993-2006 годах) и исполняющий обязанности руководителя "Антонов" (в 2014-2015 годах) Сергей Меренков.

Эксперт отметил, что в "киевской линейке" предприятия числятся по четыре задела на Ан-148 и Ан-158. "Закончить их сборку сейчас можно только в существующем "техническом лице" — с комплектацией на 30 процентов российскими узлами и агрегатами. Вопреки заявлениям руководителей разных уровней о решении вопроса "импортозамещения" еще нет даже комплекта документации на модернизированный самолет", — сказал Меренков.

По его словам, доработка Ан-148 и Ан-158 в 2018 и 2019 годах невозможны. "Не упоминаю об Ан-32, хотя есть задел еще на 2-3 самолета, но их комплектация — российская на 70 процентов. Поэтому разумнее этот задел использовать для первых серийных Ан-132 — в том случае, если эта программа получит развитие", — добавил эксперт.

Состояние самолетостроения в Украине на сегодняшний день Меренков оценил как "лежащее, с весьма малыми шансами подняться". По его мнению, необходимо "на уровне высших лиц государства определиться и решить — нужна Украине своя самолетостроительная отрасль или нет".

В августе 2016-го "Антонов" продал китайской компании China Aerospace технологическую документацию на сверхтяжелый транспортный самолет Ан-225 "Мрия".
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
Ан-140
Ан-148
Ан-158
Ан-225 "Мрия"
Ан-32
Компании
Антонов ГП

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 22:10
  • 35
Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
  • 14.03 22:06
  • 14
Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
  • 14.03 22:05
  • 18
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 14.03 21:58
  • 25
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 14.03 20:36
  • 2
Еще полетаем
  • 14.03 20:34
  • 2
В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»
  • 14.03 20:14
  • 4
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 14.03 19:53
  • 3
Десять сабель
  • 14.03 19:41
  • 84
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 14.03 19:30
  • 27
ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21
  • 14.03 18:49
  • 10
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 14.03 18:33
  • 2
Свет в конце полета
  • 14.03 18:13
  • 1
Пять китайских автомобилей которые удивили весь мир
  • 14.03 17:48
  • 77
"Кинжальный" огонь
  • 14.03 17:23
  • 2
Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
другие обсуждаемые темы