Украинский "Антонов" залег из-за России



Фюзеляжи недостроенных самолетов Ан-148-100 (серийные номера 05-04 и 04-10) в цеху Серийного завода "Антонов". Киев, 15.07.2015. Всего на предприятии находится не менее пяти недостроенных Ан-148.

Источник: Роман Пыльев / ЕРА Фюзеляжи недостроенных самолетов Ан-148-100 (серийные номера 05-04 и 04-10) в цеху Серийного завода "Антонов". Киев, 15.07.2015. Всего на предприятии находится не менее пяти недостроенных Ан-148.Источник: Роман Пыльев / ЕРА

Украинское государственное предприятие "Антонов" не решило проблему импортозамещения российских комплектующих, сообщил в интервью информационному агентству "Оборонно-промышленный курьер" руководитель технического проекта создания самолета Ан-140 (в 1993-2006 годах) и исполняющий обязанности руководителя "Антонов" (в 2014-2015 годах) Сергей Меренков.

Эксперт отметил, что в "киевской линейке" предприятия числятся по четыре задела на Ан-148 и Ан-158. "Закончить их сборку сейчас можно только в существующем "техническом лице" — с комплектацией на 30 процентов российскими узлами и агрегатами. Вопреки заявлениям руководителей разных уровней о решении вопроса "импортозамещения" еще нет даже комплекта документации на модернизированный самолет", — сказал Меренков.

По его словам, доработка Ан-148 и Ан-158 в 2018 и 2019 годах невозможны. "Не упоминаю об Ан-32, хотя есть задел еще на 2-3 самолета, но их комплектация — российская на 70 процентов. Поэтому разумнее этот задел использовать для первых серийных Ан-132 — в том случае, если эта программа получит развитие", — добавил эксперт.

Состояние самолетостроения в Украине на сегодняшний день Меренков оценил как "лежащее, с весьма малыми шансами подняться". По его мнению, необходимо "на уровне высших лиц государства определиться и решить — нужна Украине своя самолетостроительная отрасль или нет".

В августе 2016-го "Антонов" продал китайской компании China Aerospace технологическую документацию на сверхтяжелый транспортный самолет Ан-225 "Мрия".