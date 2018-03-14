Старые АК будут модернизировать практически до уровня АК-12/АК-15
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Автоматы АК-12 и АК-15.
Источник: Андрей Союстов
Разработан универсальный комплект модернизации автоматов Калашникова
Стрелковое оружие ВС России совершенствуется, исходя из принципа разумной достаточности и экономичности.
Как известно, принято решение о том, что Российская Армия получит в качестве основного индивидуального оружия обновленную версию АК-12. Однако при этом на складах и в арсеналах находится огромное количество более ранних модификаций автомата Калашникова в прекрасном состоянии или абсолютно новых.
Исходя из этого, концерном "Калашников" был разработан универсальный комплект модернизации автоматов Калашникова, с помощью которого характеристики АК-74, АКС-74, АК-74М, АКМ можно повысить практически до уровня АК-12/АК-15.
Этот комплект предполагает замену штатного приклада на складной телескопический, позволяющий легко менять его длину. Цевье, снабженное рельсами Пикатини, позволяет устанавливать различные тактические рукоятки, складные сошки, фонари, ЛЦУ. Комплект предполагает замену штатного целика на апертурный (диоптрический), обеспечивающий более высокую точность и быстроту прицеливания. Автомат получает более эргономичную пистолетную ручку, и рычаг предохранителя-переводчика выполнен с дополнительным выступом вблизи его оси под указательный палец стрелка, благодаря чему обеспечивается более удобное и быстрое переключение режимов огня без изменения хвата стреляющей руки.
Крышка ствольной коробки жестко фиксируется и имеет сверху рельсу Пикатини, на которую можно устанавливать оптический, коллиматорный, тепловизионный или ночной прицел. Кроме того, комплект позволяет заменить штатный дульный тормоз – компенсатор на быстросъемный прибор беспламенной и бесшумной стрельбы или новый ДТК, позволяющий вести огонь винтовочными гранатами иностранного производства.
Но самое главное, что данный комплект позволяет осуществить модернизацию автомата, не отправляя его на завод, а непосредственно в войсках, буквально, "на коленке". Необходимо отметить тот факт, что тактическая ниша, в которой используются автоматы (штурмовые винтовки) не требует претенциозной точности оружия. Гораздо более важным является его надежность. Современные условия боевых действий, которые зачастую сводятся к быстротечным огневым контактам на урбанизированном ландшафте, предъявляют повышенные требования к эргономике оружия, чтобы боец мог стрелять навскидку, быстро и точно. Ну и, конечно, важна возможность установки различных прицельных приспособлений.
Все эти требования, предъявляемые к современному стрелковому оружию, можно реализовать практически полностью с помощью универсального комплекта модернизации.
Если учесть, что для большинства военнослужащих автомат является скорее оружием самообороны, то вооружение их модернизированными до современного уровня АК выглядит весьма разумным решением, позволяющим сэкономить средства для более важных и актуальных программ.
Борис Джерелиевский
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13.03.2018
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Виктор Алексеевич
1905
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№1
14.03.2018 10:08
Цитата, q
тактическая ниша, в которой используются автоматы (штурмовые винтовки) не требует претенциозной точности оружияВона чего... А тогда зачем вот это:
Цитата, q
конечно, важна возможность установки различных прицельных приспособлений.Автор по примеру современных пиарщиков сам себе противоречит и считает это нормальным.
Цитата, q
замену штатного целика на апертурный (диоптрический), обеспечивающий более высокую точность и быстроту прицеливанияВо-первых, на АК74 не целик, а прицельная планка.
Во-вторых, апертурный целик в комплекте с мушкой (как на М-16) менее точен, чем наш классический секторный прицел АК74.
В-третьих, апертурный прицел более-менее точен при наводке в центр цели, но не точен при наводке в нижний край цели при прямом выстреле.
Вывод: концерн "Калашников" захватили представители т.н. "практической стрельбы", которые законов баллистики не знают, рассчитать выстрел не умеют и потому могут попадать только в ближнем бою, метров до 200. Да ещё и поклонники западной методики стрельбы.
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MaoDz
1195
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№2
14.03.2018 12:11
Цитата, q
Автор по примеру современных пиарщиков сам себе противоречит и считает это нормальным.А в чем противоречие ?
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Виктор Алексеевич
1905
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№3
14.03.2018 12:30
Цитата, MaoDz сообщ. №2
А в чем противоречие ?
Цитата, q
автоматы (штурмовые винтовки) не требует претенциозной точности оружия
Цитата, q
важна возможность установки различных прицельных приспособлений.Планки Пикатини утяжелили автомат, усложнили сборку-разборку, цепляются за обмундирование, но их оправдывают тем, что надо крепить любые (а не только российские) точные прицелы. А раздвижной приклад, новые дульные насадки ухудшают точность стрельбы и их оправдывают тем, что "автомату не требуется "претенциозной" точности". Для вас всё нормально в этой логике?
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MaoDz
1195
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№4
14.03.2018 15:29
Цитата, q
Для вас всё нормально в этой логике?Наличие прицельных приспособлений типа коллиматора не даст сверхточности, а просто повысит точность относительно оружия с открытыми прицелами, имхо никаких противоречий.
Цитата, q
Планки Пикатини утяжелили автомат, усложнили сборку-разборку, цепляются за обмундирование, но их оправдывают тем, что надо крепить любые (а не только российские) точные прицелы.Это уже другой, отдельный вопрос, на мой взгляд. Ну на счет цепляются, возможно, но вот в чем утяжеление, если все это делается единым литьем практически в тех же габаритах?
Цитата, q
А раздвижной приклад, новые дульные насадки ухудшают точность стрельбыА это информация как-то подтверждается? Или вы так хотите или считаете ?
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