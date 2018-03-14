Свет в конце полета



Прототип лазерного комплекса 1К17 «Сжатие».

Источник: weapon-planet.ru Прототип лазерного комплекса 1К17 «Сжатие».Источник: weapon-planet.ru

На какие цели фокусируется русский лазер

Российское лазерное оружие остается одной из самых закрытых тем даже после 1 марта, когда Владимир Путин впервые публично продемонстрировал видеоролик с применением БЛС (боевой лазерной системы). При этом глава государства ограничился общими фразами.

Какие задачи решает эта система, поступает ли она в войска, прошла ли боевую проверку в Сирии?

От Аладдина до сокола

Разработка лазерного оружия в развитых странах мира ведется уже достаточно давно и, несмотря на приписываемые этим устройствам фантастические свойства, в современных войнах и вооруженных конфликтах они имеют достаточно узкую нишу. Причина проста: пока ученым-физикам не удалось решить главную задачу – получить лазер такой мощности, чтобы мгновенно прожигать металл, то есть использовать непосредственно как поражающее оружие. В то же время луч может быстро нагревать поверхность, а еще его энергия разрушительно действует на оптические и оптико-электронные системы.

“Еще в 80-е для Сухопутных войск были выпущены наземные лазерные системы 1К11 "Стилет" и 1К17 "Сжатие"”

Поэтому на поле боя лазеры применяются для обнаружения и выведения из строя приборов наблюдения, прицельных комплексов, головок самонаведения, а также для ослепления пилотов атакующих самолетов и вертолетов. Первые прототипы устройств последнего типа британские военные планировали развернуть в 1982 году на кораблях авианосной группы, участвовавших в освобождении Фолклендских островов. Но до сих пор точно неизвестно, дошло ли это решение до конкретной реализации.

Эпизодические сообщения о развертывании вооруженными силами США боевых лазерных систем появлялись в ходе операции "Буря в пустыне" и при вторжении в Ирак в 2003 году. Правда, как и в случае с Фолклендами, достоверного подтверждения эти сообщения не получили. В настоящее время США планируют оснастить лазерной системой один из боевых кораблей. Проходит испытания наземная БЛС.

Между тем еще в 80-е годы лидирующее положение в области создания лазерного оружия занимал Советский Союз. В частности, были проведены испытания и даже доведены до серийного производства несколько проектов корабельных установок. Для Сухопутных войск были выпущены наземные лазерные системы 1К11 "Стилет" и 1К17 "Сжатие". По разным сведениям, изготовлено более десятка таких машин.

Лазер нашел применение и в противоракетной обороне. С его помощью нагревается корпус ракеты, содержащий взрывоопасные компоненты, и она самоликвидируется. Такая система была реализована на американской летающей лаборатории YAL-1 Aladin. Правда, в настоящее время проект закрыт, а самолет находится на приколе.

Проблема Aladin в том, что взрывоопасные компоненты, то есть топливо, содержат только ступени ракеты, боеголовка нагрева не боится и необходимо подходить достаточно близко к месту запуска. Это подвергает самолет необоснованному риску быть перехваченным силами противовоздушной обороны противника. Поэтому после достаточно успешных испытаний в 2010 году через два года YAL-1 отправился на базу хранения, а в 2014-м разобран. Между тем проект воздушного лазера закрыт не был.

В настоящее время ВВС США ведут работы по созданию БЛС на базе стратегического беспилотного разведчика RQ-180 (по другой версии – самолета Boeing-777). Предполагается, что новинка сможет нагревать цели уже вне пределов земной атмосферы, что должно достигаться за счет радикального увеличения мощности лазера. Правда, пока проект находится в режиме максимальной секретности. Заатмосферный перехват позволяет избежать уничтожения летающего лазера средствами ПВО. Второй целью американской новинки, несомненно, станут спутники. Помимо ослепления оптико-электронных систем космических аппаратов лазер должен их нагревать и выводить из строя.

Самолет А-60. Фото с сайта russianplanes.net.

Но как и в случае с наземными и морскими системами, пионерами в этой области стали советские и российские ученые. Еще в конце 80-х на базе транспортного Ил-76 создана уникальная система А-60 "Сокол-Эшелон". Она не нагревала баллистические ракеты, но могла бороться со спутниками.

Пока повсеместное внедрение боевых лазерных систем останавливают две причины. Первая – необходимость обеспечить БЛС мощными электрогенераторами, в силу чего изначально такие системы устанавливались на корабли и самолеты. Если посмотреть на YAL-1, то сам лазер – это шарообразный объект, смонтированный в носовой части лайнера. А все остальное место в фюзеляже Boeing-747 занимают системы электропитания.

Вторая причина – дороговизна лазера. Чтобы он заработал, требуются сложнейшие и весьма дорогие линзы, а также многокилограммовые искусственные рубины. Но при этом лазер имеет несомненное преимущество перед традиционными системами вооружения – почти бесконечный боекомплект да и один выстрел обходится достаточно дешево.

Лучи ездят, плавают и летают

В 90-е работы по лазерам в России были приостановлены, но тем не менее не свернуты. Первые отрывочные сведения о создании новых боевых систем появились в средствах массовой информации еще в середине нулевых годов, а в 2010-х стало известно, что проект "Сокол-Эшелон" выходит на новый этап, попутно начинается модернизация летающей лаборатории А-60.

В 2016-м СМИ сообщили о начале работ по мобильному лазерному комплексу (МЛК). Это идеологическое развитие 1К17 "Сжатие". Ожидается, что комплекс будет смонтирован не на громоздком гусеничном тягаче, а на обычных танках, бронеавтомобилях и другой бронетехнике.

И наконец, разработку российской БЛС официально подтвердил Владимир Путин. Итак, что известно о новинке? Это достаточно большая система, смонтированная на базе многоосного автомобильного прицепа, длинна которого – несколько десятков метров. Сама "лазерная пушка", небольшая высокоподвижная конструкция, размещена в задней части изделия. Скорее всего остальной объем прицепа занят под электроэнергетические установки.

Конечно, вряд ли стоит ожидать, что новая БЛС сможет поражать объекты за пределами земной атмосферы. Вероятно, речь идет о целях, действующих на высотах пять – десять тысяч метров.

Помимо прицепа с лазером в БЛС входит несколько машин обеспечения – пункт управления, система связи. На ролике хорошо видно, что один из автомобилей несет спутниковую антенну. С большой долей вероятности машина связи служит для выдачи целеуказаний "лазерной пушке". А значит, БЛС способна поражать высокоскоростные цели со сложной траекторией полета на большой дальности.

Новая БЛС вряд ли отличается высокой подвижностью, необходимой для действий в боевых порядках войск, поскольку для ее передвижения требуются относительно ровные участки местности с хорошим грунтом. Скорее речь идет о некой мобильной системе обороны важных объектов.

Еще в прошлом году в СМИ появлялась информация о создании в России оружия на новых физических принципах. В частности, его планировалось использовать для уничтожения крылатых ракет – "выжигать" их начинку.

Тогда высказывалось мнение, что речь о неких электромагнитных системах. Но с появлением видео БЛС можно предположить, что оружие на новых физических принципах может быть и лазерным. Не исключено, что мощность новинки позволяет ей не только ослеплять оптико-электронные системы ракет, но и вызывать их избыточный нагрев, приводящий к отказу оборудования.

С какими целями кроме КР может справиться БЛС? Скорее всего это широкий спектр авиационных средств поражения, начиная от беспилотников и заканчивая сверхзвуковыми истребителями, дальними бомбардировщиками и вертолетами. Если у БЛС действительно высокие энергетические показатели, то помимо ослепления оптико-электронных систем она сможет наносить серьезные повреждения бортовому оборудованию.

Показанный в видеоролике пульт управления БЛС говорит о том, что система работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Не исключено, что она способна самостоятельно поражать объекты по координатам, выданным другими средствами обнаружения, в частности РЛС и самолетами ДРЛО.

Также можно предположить, что представленная Владимиром Путиным БЛС – система межвидовая, габариты позволяют разместить ее на борту не только наземного носителя, но и корабля, самолета.

Россия в очередной раз подтвердила свое лидирующее положение в области создания лазерного оружия. В других развитых странах мира эти разработки пока не вышли из стадии опытных работ. А в ВС РФ система уже на стадии испытаний.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 10 (723) за 13 марта 2018 года