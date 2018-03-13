"Кинжал" – младший брат "Искандера"



Подготовка МиГ31 к испытанию комплекса "Кинжал".

Источник: РИА Новости Подготовка МиГ31 к испытанию комплекса "Кинжал".Источник: РИА Новости

Российский гиперзвук долго запрягали

"Кинжал" – новейшая высокоточная баллистическая ракета воздушного базирования. Устанавливается на боевые самолеты МиГ-31ДЗ. На Западе ракета уже получила собственное наименование Х-47M2 Kinzhal, возможно, это индекс ГРАУ, но официально он пока не объявлен. С 1 декабря 2017 года оружие находится на опытно-боевой эксплуатации в Южном военном округе.

Максимальная заявленная скорость полета ракеты на траектории – 10 Махов (реально выше – 12–13 М). Дальность полета – две тысячи километров. Комплекс "Кинжал" способен преодолеть все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Проверенная траектория

“Условная цель, по которой наносился удар, напоминает эсминец "Орли Берк"”

По сути это ракета 9М723-1Ф комплекса ОТРК 9К720 "Искандер-М", модифицированная для запуска с воздушной платформы и, что важно, без радикального вмешательства в конструкцию. Добавлен только хвостовой обтекатель в виде усеченного конуса. Этот элемент конструкции уменьшает аэродинамическое сопротивление ракеты на внешней подвеске самолета-носителя. Конструкция одноступенчатая, с неотделяемой БЧ. Большое внимание уделено снижению ЭПР – отсутствуют выступающие части, отверстия и заметные стыки, кабельный гаргрот минимизирован и выполнен в виде тонкого шлейфа на поверхности корпуса, аэродинамические рули вместо решетчатых заменены на стреловидные плоскости. Используется специальное теплозащитное керамическое покрытие корпуса, которое также значительно снижает ЭПР ракеты. Наземный вариант поступил на вооружение в 2006 году, комплекс полностью освоен и отработан в войсках, имеет высокий коэффициент надежности – 0,94–0,95. Это было подтверждено еще на тестовых пусках предсерийной программы испытаний, а также в ходе многочисленных учений Сухопутных войск. Траектория полета ракеты настильная (квазибаллистическая) с возможностью маневрирования на конечном участке. Ракета оснащена инерциальной навигационной системой управления, скомплексированной с активной радиолокационной системой наведения. Длина корпуса – 7,3 метра, диаметр миделя – 0,92 метра, стартовый вес – 4650 килограммов. Ракета снаряжается четырьмя типами БЧ: обычной осколочно-фугасной массой 480 килограммов, ядерной 9Н72/АА-75 регулируемой мощностью от 5 до 50 килотонн и двумя типами кассетной – 9Н722К5 (на 54 боевых осколочных элемента) и 9Н722К1 (на 45 кумулятивных).

Запуск с воздушной платформы позволяет сэкономить значительную массу ракеты, особенно если ее носитель способен разгоняться до трех Махов с довольно крупным объектом на внешней подвеске. Дополнительные прибавки в скорости тысяча метров в секунду и в высоте 20–25 километров позволяют отказаться от первой ступени, а это реальный выигрыш в стартовой массе 60–65 процентов при той же дальности и забрасываемой массе. Можно поздравить коллектив специалистов КБМ под руководством главного конструктора Олега Мамалыги с блестяще реализованной идеей.

Внезапность появления нового оружия объясняется минимальным объемом подготовительных работ по проекту. На продемонстрированном президентом анимационном ролике показана условная цель, по которой наносился удар. Визуально она напоминает эсминец ВМС США класса "Орли Берк" (https://www.vpk-news.ru/articles/35583), являющийся частью американской системы ПРО.

В старых кузницах

"Кинжал" не имеет современных аналогов, однако его история уходит корнями в 50-е, когда появилась система WS-199, исследовательская программа развития ракетного оружия, проводимая ВВС США для стратегического командования. Тогда были разработаны две БРВЗ и одна БРСД. Несмотря на то, что они не пошли в серию, программа создала научно-технический задел для баллистической ракеты ВВС GAM-87 Skybolt. Получив в 1957-м одобрение конгресса, проект WS-199 предоставил контракты трем компаниям, взявшимся за экспериментальные работы над гиперзвуковым оружием.

Bold Orion – первая в истории баллистическая ракета воздушного базирования из "звездной" серии под размещение на внешней подвеске переоборудованного стратегического ракетоносца B-47B Stratojet. Предназначалась для уничтожения советских спутников на низкой околоземной орбите и была разработана компанией "Мартин" в Орландо и Балтиморе по заказу ВВС США. Разработкой подкрыльевого пускового устройства, бортовой системы управления вооружением и интеграцией ракеты занималась компания "Боинг" в Сиэтле. Ракета с пусковым устройством и системой наведения, интегрированной в бортовую систему управления вооружением самолета-носителя, представляла собой комплекс, которому был присвоен общевойсковой индекс WS-199B. Первоначально ракета проектировалась одноступенчатой. Впоследствии была добавлена вторая ступень класса "Альтаир", разработанная для применения в семействе "Вэнгард". В период с 26 мая 1958 года по 13 октября 1959 года проведено 12 испытательных пусков. Последний был боевым, мишенью стал спутник "Эксплорер-6". Маршрут самолета-носителя пролегал вдоль побережья Флориды в направлении острова Уоллопс (Вирджиния). Космическая цель была перехвачена, данные бортовой телеметрической аппаратуры вместе с показаниями наземных оптических и радиолокационных станций слежения подтвердили факт выполнения задачи испытаний.

High Virgo – американская баллистическая ракета воздушного базирования под размещение на внешней подвеске переоборудованного стратегического ракетоносца B-58A Hustler. Также предназначалась для уничтожения спутников на низкой околоземной орбите. Была разработана корпорацией "Локхид" в Пало-Альто по заказу ВВС США. Разработкой подфюзеляжного пускового устройства, бортовой системы управления вооружением и интеграцией ракеты занималась компания – изготовитель самолетов-носителей "Конвэир" в Сан-Диего (подразделение "Дженерал дайнемикс"). Ракета с пусковым устройством и системой наведения представляла собой комплекс с индексом WS-199C. По программе летных испытаний прошло четыре пуска, все – при полете на сверхзвуковой скорости. Начальные два были проведены на автопилоте с запрограммированной траекторией. Первый пуск оказался аварийным, второй и третий стали успешными. Для четвертого в качестве мишени предполагалось использовать спутник "Эксплорер-4", однако поставленная задача по перехвату космической цели не была выполнена. Причина произошедшей аварии не установлена ввиду потери связи с ракетой из-за отказа бортовой телеметрической аппаратуры, а обнаружить точку падения головной части с тринадцатью встроенными фотокамерами и отснятой пленкой не удалось.

Douglas GAM-87 Skybolt, переименованная в AGM-48 в соответствии с системой буквенно-цифровых кодов, принятой в США в 1962 году, – баллистическая ракета "воздух-земля" (ALBM), разработанная в конце 50-х. Основная идея заключалась в том, чтобы позволить американским стратегическим бомбардировщикам применять оружие на дистанции до тысячи миль (1600 км) от своих целей вне зоны действия советской ПВО. Чтобы уложиться в техзадание, для ракеты стартовой массой 10 тысяч фунтов (4500 кг) требовалась легкая термоядерная боеголовка и была выбрана W59 от Minuteman.

В 1960 году к программе Skybolt присоединилась Великобритания. В составе королевских воздушных сил (RAF) насчитывалось до 50 стратегических бомбардировщиков V-класса – Vickers Valiant, Avro Vulcan и Handley Page Victor. Ряд конструктивных решений в американской боеголовке заставил британское командование усомниться в ее надежности, поэтому оно намеревалось использовать собственные БЧ с кодовым именем "Красный снег". Однако более тяжелая боеголовка уменьшала дальность ракеты до 600 миль (970 км).

Тестирование ракеты началось в 1962 году и первоначально было отмечено чередой сбоев. Эти неудачи, а также отсутствие перспектив после успешного развития программы баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) привели к аннулированию проекта уже в декабре 1962-го, что вызвало серьезные разногласия между Великобританией и США, известные как "Скайболт-кризис". В конце концов удачная БРПЛ UGM-27 Polaris стала могильщиком целого класса ракетного оружия в США и Великобритании. "Лучшее – враг хорошего" – выражение, как нельзя лучше описывающее положение дел с БРВЗ. В СССР тогда этот класс оружия не вышел даже из стадии эскизных проектов.

Возникает вопрос: а как же советская ракета Х-15 (AS-16 Kickback) и американская Boeing AGM-69 SRAM? Согласно тексту Договора ОСВ-2 (статья 2, пункт 4) "Баллистическими ракетами класса "воздух-земля" (БРВЗ) являются любые такие ракеты с дальностью свыше 600 километров, установленные внутри летательного аппарата или на его внешних устройствах". Строго говоря, такие ракеты физически баллистическими не являются. Это КР, которые обучены летать в плотных слоях атмосферы по баллистической траектории.

Сергей Кетонов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 10 (723) за 13 марта 2018 года