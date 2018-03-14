Две тонны неожиданности



Гиперзвуковой боевой блок.

Источник: google.com Гиперзвуковой боевой блок.Источник: google.com

Русский "Авангард" опять в центре внимания

В числе новых образцов вооружения, упомянутых в президентском Послании Федеральному собранию, назван планирующий боевой блок "Авангард".

Разработка такой системы вооружения в России получила огласку около девяти лет назад. Возможность установки подобного блока на легкие ракеты "Тополь" и "Ярс" обсуждалась даже на телешоу. Однако о характеристиках "голов" можно было только догадываться, разве что вес оценивался примерно в 1,6 тонны с последующим выводом о невозможности использования на легких МБР. Сегодня известно, что боевой блок тянет на две тонны и его основным носителем должна стать УР-100УТТХ – знаменитый "Стилет", жидкостная МБР тяжелого класса. Скорость полета этой МБР достигает пяти-шести километров в секунду. Она сообщается "Авангарду" после его отделения от разгонного блока. Известно, что ББ может маневрировать по направлению и высоте, причем в достаточно больших пределах. Некоторые эксперты говорят об отклонении от генерального курса в тысячу километров и более. Однако эта цифра явно завышена, поскольку она того же порядка, что и предельная дальность стрельбы ракетного комплекса. Более реальна оценка в пределах 100–300 километров, и этого более чем достаточно для полноценного противоракетного маневра.

“При стрельбе по маневрирующей цели противоракете придется "выбирать" отклонения, измеряемые километрами”

ББ "Авангард" – аэробаллистическая головная часть МБР, осуществляющая после отделения от ракеты-носителя полет по инерции без двигательной установки для дополнительного его разгона. Ракета УР-100УТТХ, имея забрасываемый вес около четырех тонн, с учетом более крупных габаритов блока "Авангард" в сравнении с обычной боеголовкой может обеспечить гарантированное размещение одного такого блока. На "Сармате" с его забрасываемым весом 7–10 тонн количество размещаемых блоков можно грубо оценить в два – четыре. Большая масса боевого блока и возможность размещения ограниченного их числа на МБР дают основания предполагать, что основным вариантом оснащения "Авангарда" могут стать термоядерные боеприпасы мегатонного класса. Хотя возможно и использование зарядов среднего или даже малого калибра для решения определенных задач.

"Авангард" неуязвим для существующих и даже перспективных систем ПРО. Это обусловлено тем, что современные средства обнаружения и слежения, а также возможности систем самонаведения ракет ПРО не обеспечивают попадание в маневрирующую цель, идущую с такой скоростью. Точность определения места цели самыми совершенными РЛС по направлению на расстоянии несколько тысяч километров измеряется сотнями метров среднеквадратического отклонения. ГСН ракеты ПРО захватывает цель на расстоянии до нескольких десятков километров, что определяет время на выполнение маневра самонаведения в две – четыре секунды при движении на встречных курсах. Для поражения даже неманеврирующей боевой части этого очень мало. Американские GBI к настоящему времени дают весьма низкую вероятность захвата боеголовок МБР даже первых поколений. При стрельбе по маневрирующей цели противоракете придется "выбирать" отклонения, измеряемые километрами, а это низводит шанс поражения цели до 0,2–0,4 процента. Остается возможность воздействия на такие блоки оружием на новых физических принципах, например лазерным. В космосе это весьма перспективно, однако пока нет соответствующих устройств. Как, впрочем, и других видов оружия на новых физических принципах. Так что американская ПРО даже в отдаленной перспективе останется неэффективной против "Авангарда".

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 10 (723) за 13 марта 2018 года