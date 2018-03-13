Ядерный трезубец красного Посейдона



Крейсер "Михаил Кутузов".

Источник: ucrazy.ru Крейсер "Михаил Кутузов".Источник: ucrazy.ru

Советский крейсер типа "Свердлов" приравнивался к авианосцу

55 лет назад Генеральным штабом Вооруженных Сил СССР было введено наставление по ведению операций флота, главная роль в которых отводилась ядерному оружию.

Обретя ядерное оружие, военно-политическое руководство США сразу после окончания Второй мировой приняло решение не ограничиваться его носителями в ВВС. Палубные самолеты ВМС также рассматривались в качестве средства доставки ядерных бомб, тем более что в планы Пентагона входило строительство "суперавианосцев" водоизмещением порядка 70 тысяч тонн, впоследствии ставших известными как тип Forrestal. Оснащенные крылом с ядерными бомбами, они превратились в стратегическое средство ведения войны в формате "флот против берега". Под берегом, понятное дело, прежде всего понимались объекты на территории СССР и его союзников.

“Силы специального назначения ВМФ СССР располагали двумя разновидностями малогабаритных ядерных боеприпасов "ранцевого" типа”

Первым американским авианосцем с подобными возможностями стал Cоral Sea, заложенный еще во время войны и сданный флоту в 1947-м. Именно на его борту в 1950 году разместилась эскадрилья c "гибридными" штурмовиками-бомбардировщками AJ-1 Savage, имевшими два поршневых и один турбореактивный двигатель. Они стали первыми в истории палубными самолетами – носителями ЯО. Несколько позже AJ-1 были дополнены модификацией AJ-2. "Дикари" (так переводится их наименование) могли нести первую крупносерийную стратегическую американскую атомную бомбу Mk-6 (в усовершенствованном варианте – Mk-18) мощностью 40 килотонн. Кроме того, более легкие и несколько менее мощные тактические Mk-7 и Mk-8 получили в начале 50-х одномоторные поршневые штурмовики A-1 (AD-1) Skyraider ("Небесный рейдер") и двухдвигательные турбореактивные истребители-бомбардировщики F2H Banshee ("Фея смерти"). За ними последовали более "продвинутые" палубные машины. Кроме того, "Скайрейдеры" и "Бэнши" могли применять неуправляемые аэробаллистические ракеты малой дальности BOAR в ядерном снаряжении 20-килотонной мощности.

Не осталась в стороне от "нуклеаризации" и базовая патрульная авиация. Ее поршневые самолеты P2V Neptune оснащались ядерными глубинными бомбами Betty и Lulu.

Усилия американцев привели к тому, что их авианосцы стали мощным морским компонентом стратегических ядерных сил, отойдя на второй план лишь к следующему десятилетию, когда началось развертывание атомных подводных лодок – носителей баллистических ракет Polaris. Янки не оставили без внимания и корабельные стратегические КР для поражения наземных объектов (Regulus-1 и Regulus-2, имевшие термоядерные боевые части мегатонного класса), но они быстро сошли с оперативной сцены вплоть до более поздних времен, когда появились созданные на новых принципах "крылатки" Tomahawk.

Этот экскурс в историю чужих ВМС демонстрирует ситуацию, в которой Советский Союз начал оснащение своего флота ядерным оружием (забегая далеко вперед, справедливости ради нужно отметить, что с 1992 года на борту американских авианосцев ядерного оружия нет – оно складировано на берегу). Даже если бы удалось ввести в строй бездарно утопленный в Балтийском море трофейный немецкий Graf Zeppelin, средством ядерного сдерживания он вряд ли стал бы ввиду отсутствия палубных самолетов. Авиация ВМФ СССР оставалась береговой, зато в нее поступили самолеты-носители ядерного оружия – специально подготовленные для подвески атомной бомбы РДС-4 (30 кт) турбореактивные фронтовые бомбардировщики Ил-28А.

Авиационный спецназ

По сути до появления во второй половине 50-х годов баллистической ракеты для подводных лодок проектов 611АВ и 629 Р-11ФМ, а также 533-мм торпеды с ядерным зарядом 53-58 авиационный ударный комплекс Ил-28А/РДС-4 был единственным видом ядерного вооружения нашего флота. Большей же частью самолеты Ил-28 использовались в ВМФ в качестве торпедоносцев – носителей реактивных авиаторпед РАТ-52, не имевших ядерного исполнения. В те годы планировалось, но так и не состоялось ядерное оснащение первых противокорабельных крылатых ракет КС-1 ("Комета"), поступивших на вооружение авиации ВМФ в 1953-м (носители – тяжелые поршневые бомбардировщики Ту-4КС, позже замененные на более скоростные турбореактивные Ту-16КС). Зато оно предусматривалось для созданных на основе КС-1 ракет С-2 береговых комплексов "Стрела" и "Сопка" и сухопутных ФКР-1. Часть таких ракет обоих типов, доставленных на Кубу в период Карибского кризиса, имела ядерное снаряжение.

Конечно, в отличие от палубных машин Ил-28А не являлись стратегическими (хотя в отношении европейских и азиатских вероятных противников почему бы и нет?). Боевой радиус Ил-28 составлял порядка 1000 километров, в то время как поступивший на вооружение ВМС США в 1956 году дозвуковой палубный штурмовик-бомбардировщик А-3 Skywarrior ("Небесный воин") при сопоставимых скоростных характеристиках мог доставить ядерную бомбу (причем из ассортимента пошире, чем у Ил-28А, и при большей боевой нагрузке) на расстояние почти 1700 километров. Это означало, что с авианосца, находящегося на рубеже подъема самолетов в Норвежском море, "Небесные воины" могли обрушить ядерную смерть на Ленинград.

Использование Ил-28А, сводимых с 1954-го в отдельные эскадрильи специального назначения, регламентировалось в увидевшем свет в том же году "Наставлении по особенностям ведения морских операций в условиях применения атомного оружия". Так, в сражении с вражескими надводными силами, включающими крупные корабли (линкоры, авианосцы и крейсеры), предусматривалось первоначально атаковать их противокорабельными ракетами КС-1, запускаемыми с низкоскоростных Ту-4КС (что по замыслу разработчиков типовых операций должно было отвлечь вражеские средства ПВО), а затем нанести по противнику (с целью поражения крупных кораблей) ядерный удар самолетами Ил-28А с последующим – не более чем через четверть часа – вводом в бой торпедоносцев Ил-28 и Ту-14 (гораздо менее распространенных), а затем торпедных катеров, поддерживаемых парой крейсеров и эсминцами. Как видим, на первых порах флотскому ядерному оружию в подобных операциях отводилась роль весьма важного, но все-таки не главного средства.

Ракетный дебют

С рубежа 50–60-х годов СССР начал развертывать новые баллистические ракеты подводных лодок Р-13 (пока не избавившиеся, как и Р-11ФМ, от такого недостатка, как исключительно надводный старт) и КР П-5 (с таким же стартом) в термоядерном снаряжении для поражения наземных объектов. Носителями Р-13 стали крейсерские дизельные подлодки проекта 629, а П-5 проектов 644 и 665, переоборудованные из средних 613-х (затем дизельные субмарины специальной постройки проекта 651), а также атомные 659-е (позже 675-е). Очень скоро появились ПКР П-6 (для подводных лодок проектов 651 и 675) и П-35 (для крейсеров проекта 58 и комплексов береговой обороны), конструктивно похожие на П-5. В авиации ВМФ на смену Ил-28А пришли дальние Ту-16А (носители ядерных и термоядерных бомб) и в более существенных масштабах ракетоносцы Ту-16К-10 с дальнобойной КР К-10 с термоядерной (предусматривалась и фугасно-кумулятивная) боевой частью. Взамен чисто ядерного мелкосерийного изделия 53-58 в сжатые сроки было создано унифицированное автономное специальное боевое зарядное отделение (АСБЗО), благодаря чему изначально "обычные" 533-мм торпеды превращались в ядерные. Это означало, что носителями ЯО могли быть даже устаревшие сторожевые корабли-"полтинники" (проект 50) и торпедные катера. Наконец, уже в начале 60-х ВМФ СССР обладал противолодочными ядерными минами с мощностью заряда, по зарубежным оценочным данным, 5–20 килотонн.

“Носителями ядерного оружия могли быть даже устаревшие сторожевые корабли-"полтинники" и торпедные катера”

Внедрение ракетно-ядерных средств поражения наземных и надводных целей по сути и превратило ВМФ СССР в стратегический фактор ведения глобальной войны, коим до этого флот не являлся. Его строительство как второго по значимости после Ракетных войск стратегического назначения вида Вооруженных Сил подчинялось этой фабуле, а главными задачами были определены нанесение ядерных ударов по наземным объектам противника, уничтожение (также с использованием ЯО) ПЛАРБ системы Polaris и разгром авианосных ударных соединений (в том числе во взаимодействии с выделяемыми ВВС межконтинентальными тяжелыми ракетоносцами Ту-95К – носителями дальнобойных КР семейства Х-20 с термоядерными боевыми частями мегатонного класса).

Именно в этих целях была организована боевая служба сил ВМФ, отличавшаяся значительным геопространственным размахом и позволявшая нанести в случае критически угрожающего развития обстановки первый (!) удар ядерными и неядерными средствами поражения в их комбинации по корабельным группировкам противника. Действия заблаговременно (в мирный период) развернутых разнородных сил боевой службы обеспечивали введение в глобальную морскую битву основных оперативных сил флота.

Опасное соседство

Роль океанского ракетно-ядерного флота четко обозначена во введенном в 1963 году уже не командованием ВМФ, а непосредственно Генеральным штабом (что было впервые) наставлении "Операции Военно-морского флота. Часть пятая (флот-флотилия)". В документе определялась главенствующая роль ядерного оружия. "Операция представляет собой согласованные и взаимосвязанные по цели, месту и времени ядерные удары и высокоманевренные действия оперативных объединений и соединений, проводимые по единому замыслу для решения оперативных и стратегических задач".

С расширением ракетно-ядерного арсенала флота задачи по применению "специзделий" формулировались и уточнялись по результатам их испытаний, опыта учений и машинно-математического моделирования. Речь идет о баллистических (от Р-21 до Р-39) и крылатых (от "Аметиста" до "Гранита") ракетах уже подводного старта, ПКР ("Базальт" и пр.), усовершенствованных КР для морской ракетоносной авиации (для Ту-16 – КСР-5, для сверхзвуковых Ту-22К и Ту-22М – Х-22), противолодочных в ядерном снаряжении ("Вихрь", "Вьюга" и др.), универсальных противолодочно-ударных (комплекс "Раструб-Б"), ядерных глубинных авиабомбах для ПЛА (начиная с СК-1 "Скальп" для гидросамолета Бе-12) и т. д. Ядерное оружие (глубинные бомбы РЮ-2 "Скат") получили даже противолодочные вертолеты Ка-25 (модификация Ка-25ПЛЮ). А западные эксперты допускали наличие ядерных снарядов для 152-мм орудий легких крейсеров типа "Свердлов" (проект 68 бис). Интересное предположение, особенно если учесть, что неприятное соседство таких крейсеров в пределах дальности стрельбы их главного калибра частенько ощущали команды американских авианосцев. Да и то сказать – внезапный залп всех 12 таких орудий с применением бронебойных снарядов мог оказаться для авианосца фатальным (с последующей почти неминуемой героической гибелью крейсера).

Кстати, как засвидетельствовали в популярной книге о военно-морской разведке бывший военно-морской атташе посольства США в Москве Питер Хухтхаузен и французский историк Александр Шелдон-Дюпле, силы специального назначения ВМФ СССР (части боевых пловцов, по отечественной терминологии – водолазы-разведчики) располагали двумя разновидностями малогабаритных ядерных боеприпасов ранцевого типа. Это подтверждается и даже уточняется информацией открытого отечественного труда "Ядерное нераспространение" (в числе авторов которого – преподаватели Военной академии Генштаба и специалисты Росатома), где указано, что спецчасти советского флота обучались применению таких боеприпасов даже не двух, а четырех образцов (РА41, РА47, РА97 и РА115, к настоящему времени все они утилизированы).

Во всех стихиях

В документах ВМФ СССР подчеркивалась необходимость скрупулезного учета таких особенностей, как предотвращение поражения своих сил, оказавшихся неподалеку от объекта планируемого удара, и высокая стоимость спецбоеприпасов, исключающая их применение по недостойным целям. К середине 70-х годов предусматривались следующие случаи использования флотского ЯО:

баллистических ракет подводного базирования по наземным объектам, надводным кораблям и подлодкам в крейсерском положении (к слову, руководством Минобороны СССР рассматривалась и возможность применения МБР РВСН против находящихся в позиционных районах погруженных ПЛАРБ противника);

крылатых ракет надводных кораблей, подлодок и морской ракетоносной авиации по надводным кораблям и береговым объектам (преимущественно при залповом пуске, например для потопления с вероятностью порядка 0,8 авианосца типа Essex достаточен был залп половины ракетного боекомплекта ПЛАРК проекта 675 – 4 П-6);

<>торпед не только против надводных кораблей, судов и подводных лодок, но и особо важных береговых объектов;противолодочных ракет (комплексы "Вихрь" для крупных надводных кораблей и "Вьюга" для АПЛ) по подлодкам, надводным кораблям и береговым объектам (ПЛАРБ типа George Washington с вероятностью не ниже 0,9 могла быть уничтожена тремя такими ракетами, запущенными противолодочным крейсером-вертолетоносцем проекта 1123 или ПЛА проекта 671);

ЗУР (универсальный комплекс "Шторм" для крейсеров противолодочных проекта 1123 и тяжелых авианесущих проекта 1143, а также БПК проектов 1134А и 1134Б) против воздушных (включая крылатые ракеты), а при необходимости и надводных целей;

авиационных противолодочных глубинных бомб ("Скальп", "Скат" и др.) по подлодкам.

ЯО могло применяться флотом и для уничтожения противодесантных заграждений противника с целью расчистки проходов.

Наконец, в 1975 году с вступлением в строй противолодочного (впоследствии переклассифицированного в тяжелый авианесущий) крейсера "Киев" ВМФ СССР обзавелся палубными самолетами – носителями ядерного оружия. Ими стали штурмовики вертикального взлета и посадки Як-38, в комплект ударных подвесок которых вошли "специальные" малогабаритные авиабомбы РН-28. В погребах "Киева" находилось 18 таких боеприпасов. При всех известных недостатках Як-38 ("Гонки за вертикалью") наличие ЯО делало эти штурмовики серьезным боевым средством. А с учетом наличия на борту ПКР комплекса "Базальт" и ПЛР "Вихрь" в ядерном снаряжении (а также, вероятно, ядерных глубинных бомб для вертолетов) это была могучая океанская крепость. Увы, служба "Киева" в отечественном флоте, а тем более его "систершипов", оказалась по независящим от ВМФ причинам слишком короткой для кораблей такого класса ("Потопленные перестройкой").

В целом кратко характеризуя "нуклеаризацию" ВМФ СССР, можно утверждать, что наш флот в зените послевоенного развития располагал полномасштабной, весьма своеобразной ядерной триадой (аллегорически удачнее назвать ее трезубцем) морского, воздушного и наземного (берегового) базирования – от межконтинентальных баллистических до маневрирующих стратегических ("Гранат") и противокорабельных ("Базальт", "Гранит", "Вулкан") крылатых ракет, не говоря уже о таких специфических морских системах оружия, как торпеды и мины. Нет сомнений, что одной только ядерной мощи флота СССР, несмотря на все его "узкие места", вполне хватало для нанесения неприемлемого ущерба любому противнику, если не полного его уничтожения. Правда, ценой собственной гибели. Но это и обеспечивало военно-стратегический паритет в Мировом океане.

Константин Чуприн

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 10 (723) за 13 марта 2018 года