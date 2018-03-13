Ангола заказывает три базовых патрульных самолета С295

Как сообщило португальское информационное агентство Lusa, 2 марта 2018 года президент Анголы Жуан Лоренсу подписал декрет, разрешающий компании Simportex, представляющей министерство обороны Анголы, заключить контракт с Airbus Defense and Space (оборонным дивизионом группы Airbus) на закупку для вооруженных сил Анголы трех базовых патрульных самолетов Airbus C295 (видимо, С295 МРА). На это выделяется 159,9 млн евро. Финансироваться приобретение будет в счет кредита испанского банка Banco Bilbao i Vizcaya Argentaria (BBVA), самолеты будут построены на предприятии Airbus в Севилье.

Базовый патрульный самолет Airbus C295 MPA авиации ВМС Чили (с) Airbus

Ангола станет, видимо, таким образом, шестым заказчиком базовых патрульных самолетов С295 МРА после Португалии, Чили, Алжира, Омана и Экваториальной Гвинеи.