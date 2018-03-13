Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ангола заказывает три базовых патрульных самолета С295

14.03.2018 bmpd.livejournal.com 189 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщило португальское информационное агентство Lusa, 2 марта 2018 года президент Анголы Жуан Лоренсу подписал декрет, разрешающий компании Simportex, представляющей министерство обороны Анголы, заключить контракт с Airbus Defense and Space (оборонным дивизионом группы Airbus) на закупку для вооруженных сил Анголы трех базовых патрульных самолетов Airbus C295 (видимо, С295 МРА). На это выделяется 159,9 млн евро. Финансироваться приобретение будет в счет кредита испанского банка Banco Bilbao i Vizcaya Argentaria (BBVA), самолеты будут построены на предприятии Airbus в Севилье.

Базовый патрульный самолет Airbus C295 MPA авиации ВМС Чили (с) Airbus

Ангола станет, видимо, таким образом, шестым заказчиком базовых патрульных самолетов С295 МРА после Португалии, Чили, Алжира, Омана и Экваториальной Гвинеи.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Ангола
Гвинея
Испания
Оман
Португалия
Чили
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 22:10
  • 35
Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
  • 14.03 22:06
  • 14
Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
  • 14.03 22:05
  • 18
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 14.03 21:58
  • 25
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 14.03 20:36
  • 2
Еще полетаем
  • 14.03 20:34
  • 2
В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»
  • 14.03 20:14
  • 4
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 14.03 19:53
  • 3
Десять сабель
  • 14.03 19:41
  • 84
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 14.03 19:30
  • 27
ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21
  • 14.03 18:49
  • 10
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 14.03 18:33
  • 2
Свет в конце полета
  • 14.03 18:13
  • 1
Пять китайских автомобилей которые удивили весь мир
  • 14.03 17:48
  • 77
"Кинжальный" огонь
  • 14.03 17:23
  • 2
Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
другие обсуждаемые темы