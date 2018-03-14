Морпехи с Титикаки



ВС Парагвая.

Источник: ursa-tm.ru ВС Парагвая.Источник: ursa-tm.ru

Вооруженные силы стран Южной Америки поразят любого европейского коллекционера

Армии Боливии, Парагвая и Уругвая представляют собой "музеи вооруженных сил" и существуют по сути лишь потому, что стране положено иметь ВС. Воевать с кем-либо они неспособны, но крайне маловероятно, что им придется это делать.

Очень слабая экономически и крайне нестабильная политически Боливия имеет большие, но слабые ВС. Основным поставщиком боевой техники для них традиционно являлись США, в меньшей степени Европа и Бразилия. Сейчас происходит постепенная переориентация на КНР, и только китайские вооружения боливийской армии можно считать относительно современными.

Сухопутные войска делятся на 6 военных округов, в составе которых имеется 10 пехотных дивизий, командование ССО (12 и 24-й полки рейнджеров, 16-й пехотный полк, 18-й парашютный полк), а также 1-й пехотный и 1-й бронекавалерийский полки.

Танковый парк состоит из 34 австрийских легких SK-105 "Кирасир".

Имеется 24 бразильские БРМ ЕЕ-9 и около 200 БТР – американские М113 (до 50 единиц), М9 (37), V-100 (10–15), а также по 24 бразильских ЕЕ-11 и швейцарских "Роланда", 6 австрийских 4К-7FA. Артиллерия включает более 100 буксируемых орудий (36 крайне устаревших американских М1 и 6 шведских L/40, 20 М101А1, 36 китайских Туре 54 и 18 Туре 66), американские минометы М224 (100), М29 (250), М30 (25). Есть 50 китайских ПТРК HJ-8. Наземная ПВО – это 30 китайских ПЗРК HN-5 и порядка сотни зенитных орудий (80 швейцарских "Эрликон" К20, 18 китайских Туре 65).

“Вооружения 50-х годов считаются в парагвайской армии новейшими”

Армейская авиация включает 2 самолета (голландский F-27 и американский "Бич-С90") и 9 вертолетов (6 китайских Н425, 3 американских R-44).

ВВС состоят из 6 авиабригад. Полноценных боевых самолетов на вооружении нет, в качестве легких штурмовиков используются 4 американских AT-33AN, являющихся вариантом учебного Т-33.

Зато транспортников много и разных, в основном легких: 5–6 американских С-130, до 7 "Боинг-737", 1 DC-10, 1 MD-10F, 2 "Бич-200", 1 "Фалкон-900ЕХ", 1 "Фалкон-50", 2 "Лирджет-25", 1 "Бич-58", 1 "Бич-С55", 2 "Бич-С90", 3 "Бич-350", 1 "Бич-250", до 11 "Цессна-152", до 3 "Цессна-172", до 8 "Цессна-182", до 45 "Цессна-206", до 18 "Цессна-210", 2 "Цессна-402", 2 РА-28, 1 РА-32, до 5 РА-34, 1 "Сейбрлайнер-60", 1 английский Вае-146, 2 "Джетстрим-31", до 4 израильских IAI-201, 3 испанских С-212-100, 2 китайских МА60, 1 голландский F-27. Учебные самолеты: 9 американских Т-33АF, 3 Т-34, 2 швейцарских РС-7, 9 австрийских DA40, 6 новейших китайских К-8, 4 бразильских Т-25, 2 чешских Z-242L. Вертолеты: до 15 американских UH-1Н и 6 R44, 4 европейских ЕС145, 6 французских AS332С, 2 AS350B3.

ВМС дислоцированы на озере Титикака, поскольку выхода к морю у страны нет. В их составе 43 малых сторожевых катера, несущих пулеметное вооружение, легкий самолет "Цессна-340", 7 батальонов морской пехоты (в том числе 1 механизированный) и 4 военной полиции.

В 30-е годы боливийская армия, коей руководили в основном немецкие офицеры, потерпела сокрушительное поражение в "войне Чако" от парагвайской армии, во главе которой стояли большей частью офицеры русские. Сегодня эти две армии борются между собой разве что за звание самой антикварной в мире.

Почти все страны Латинской Америки традиционно представляют собой свалку устаревшей западной или реже советской боевой техники. Однако Парагвай выделяется даже на этом фоне. Его ВС – музей военной техники времен Второй и даже Первой мировых войн. Вооружения 50-х годов в парагвайской армии считаются почти новейшими.

Сухопутные войска включают три армейских корпуса, в каждом из которых по две пехотные и одной кавалерийской дивизии. Кроме того, имеются две артиллерийские группы, полки президентской гвардии и инженерный, по батальону спецназа и связи. В реальности дивизии и корпуса не соответствуют названиям – первые в лучшем случае эквиваленты полкам, вторые – дивизиям.

Бронетехника представлена примерно 30 американскими танками времен Второй мировой (до 15 М4А3, до 19 М3А1), 28 бразильскими БРМ ЕЕ-9 и 6 американскими М8, 41 БТР (20 американских М9 и 9 М3/М5, 12 бразильских ЕЕ-11). Буксируемые орудия: 12 шведских горных "Бофорс" М1934, 12 немецких FK38, 12 английских QF-25, 16 американских М101. Все эти пушки – 30–40-х годов изготовления, FK38 состояли на вооружении вермахта.

Минометы: 42 испанских 60-мм, 118 французских "Брандт", американские М30 (8 единиц) и М-120 (38). Наземная ПВО включает 9 американских ЗСУ (6 на шасси БРМ М8 с пулеметом 12,7 миллиметра и 3 на шасси БТР М-9) и 46 зенитных орудий – 20 швейцарских "Эрликон" 1938 года, 3 более современных GAI-ВО1, 13 шведских L/60, 10 американских М1А1.

ВВС состоят из 1-й авиабригады, включающей всю авиатехнику. Транспортники: 1–2 американских "Бич-58", 2 "Цессна-208", 4 "Цессна-210", 1 "Цессна-402В", 3 "Цессна-206", 1 РА-28, 5 испанских С-212, 1 канадский DHC-6, 1 бразильский ЕМВ-721. Учебные самолеты: 4 бразильских ЕМВ-312, до 6 американских Т-35. Вертолеты – 4 французских AS350, 11 американских UH-1Н, 1 "Белл-427". Единственными самолетами ВВС Парагвая, которые могут быть использованы в качестве боевых (легких штурмовиков), являются как раз 4 бразильских ЕМВ-312 "Тукано" (АТ-27).

ВМС – это фактически речная флотилия на реке Парана (поскольку выхода к морю страна не имеет), а именно: монитор "Парагвай", сторожевые корабли "Капитан Кабрал", "Итайпу" и "Фарина", 2 сторожевых катера типа "Капитан Ортиз", 2 "Ихайгу", 5 LP7, 8 LP101, 45 малых катеров без вооружения. Если "Итайпу" и катера являются самой современной техникой в национальных ВС (построены в 60–90-е), то "Парагвай" вошел в строй в 1931 году. Сейчас он находится в резерве, но предполагается вернуть его в строй. А "Капитан Кабрал" вообще самый старый действующий боевой корабль в мире, он построен в 1908-м. Морская авиация включает 7 самолетов – 2 "Цессна-150", 4 "Цессна-210", 1 "Цессна-206".

Уругвай с военной точки зрения – еще одна свалка устаревших американских ВВТ. В 90-е годы страна приобрела в Израиле и Восточной Европе некоторое количество советской по происхождению техники, впрочем, столь же древней. Кроме того, значительная часть вооружений приобретается у соседней Бразилии. Подразделения ВС Уругвая регулярно используются в составе контингентов ООН, что является для них важнейшим способом боевой подготовки и дополнительным источником доходов.

Сухопутные войска делятся на 4 дивизии, которые скорее аналоги военных округов. Есть резерв в составе двух бригад (1-й инженерной и 1-й связи), 1-го кавалерийского полка и ряда мелких подразделений. В реальности дивизии примерно эквивалентны бригадам, полки и батальоны – ротам.

Танковый парк включает 15 Ti-67 (советские Т-55, захваченные Израилем у арабов и переделанные под западные стандарты), американские легкие М24 (17 штук) и М41 (47). Все эти машины очень сильно устарели. Имеется 81 БРМ (бразильские ЕЕ-9 и ЕЕ-3, 48 российских "Водников"), 15 советских БМП-1, более 300 БТР (78 чешских ОТ-93/модернизированные ОТ-64 и 12 собственно ОТ-64, 54 немецких "Кондор", 3 польских М-93/советских МТЛБ, 24 американских М113А1, до 18 бразильских ЕЕ-11, 44 канадских "Кугар" и 98 "Гризли"). Артиллерия насчитывает 6 советских САУ 2С1, 56 американских буксируемых орудий (40 M101A1, 8 M102, 8 M114A1), 201 миномет (35 американских M1, 56 испанских LN, 110 испанских SL ECIA), 4 чешских РСЗО RM-70. На вооружении 15 французских ПТРК "Милан". Вся наземная ПВО включает 14 зенитных орудий – 6 американских М167, 8 израильских ТСМ-20.

ВВС состоят из трех авиабригад. Единственные боевые самолеты – легкие противопартизанские штурмовики: 3 американских А-37В, 4–5 аргентинских IA-58 "Пукара". Имеется 1 бразильский разведчик ЕМВ-110В и 6 американских ОА-37 на базе штурмовика А-37. Транспортники: 5 испанских С-212, американские С-130В, "Бич-58", "Бич-55", "Цессна-172", "Цессна-206", "Цессна-210", "Цессна-205", "Цессна-310", "Цессна-182", РА-18 (в основном по 1–2), бразильские ЕМВ-110С и ЕМВ-120 (по 1). Учебные самолеты: 5 швейцарских РС-7, 10 итальянских SF-260EU, 1 американский Т-41D. Многоцелевые и транспортные вертолеты: 2 французских AS365, американские UH-1Н (4-6 ) и "Белл-212" (4).

ВМС страны имеют в своем составе 2 фрегата "Уругвай" (бывшие португальские типа "Команданте Жоао Бело"), 6 сторожевых кораблей и катеров – 3 типа "15 ноября" (французские "Виджилант", возможно, уже списанные), 2 "Колониа" (американские "Кейп"), 1 "Пейсанду" (итальянской постройки), 3 тральщика "Темерарио" (бывшие "Кондор-2" ВМС ГДР), 4 десантных катера. Морская авиация включает 2 американских разведывательных самолета "Бич-200Т". Многоцелевые и транспортные вертолеты: 2 немецких Во-105М, 1 французский AS355. Есть батальон морской пехоты.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 10 (723) за 13 марта 2018 года