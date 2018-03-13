

Леонтий Шевцов.

Источник: vpk-news.ru Леонтий Шевцов.Источник: vpk-news.ru

Стол для переговоров с Западом накрыт

Послание Владимира Путина Федеральному собранию – самое обсуждаемое событие последнего времени не только у нас. И вероятно, таким останется до выборов президента страны.

Как известно, оно состоит из двух главных частей. Первая – вопросы экономики и социального плана. Вторая – состояние обороноспособности страны и готовность армии, флота, ОПК к защите Отечества. То есть главное условие выполнения задач, изложенных в первой части. Нам, гражданам России, равно важны обе. Другим странам более интересна вторая часть, которая вызвала большой международный резонанс и комментарии в СМИ. Было бы, наверное, странно отсутствие отклика за рубежом, в первую очередь руководства США, НАТО.

“Это балансирование на грани, но оно обеспечивает мирное сосуществование, как было в международных отношениях при СССР”

Нет никаких сомнений в том, что президент страны и Верховный главнокомандующий предвидел реакцию на свое послание, когда с такой детализацией остановился на достижениях ученых, ОПК, армии и флота в целом.

Главный вывод в том, что Россия окончательно и без сомнений вернулась в разряд держав, влияющих на мировой порядок. Она заняла не только юридически, но и фактически место Советского Союза в мире, невзирая на санкции, а правильнее сказать – давно ведущуюся против нее экономическую войну. Война информационная тоже идет не первый день, а СМИ уже не четвертая власть. В США они вышли на призовое место и серьезно влияют на принятие политических решений, поэтому послание вызывает в западной прессе настоящую агрессию, даже злобу. Оно ясно дает понять, что новая Россия состоялась как великая держава и это реальность, не зависящая от того, нравится она кому-то или нет. Приведу некоторые обоснования.

Стратегические ядерные силы (СЯС) СССР обеспечивали почти мирное сосуществование стран с различными политическими системами и идеологией. Конечно, свою роль играл Варшавский договор как противовес НАТО. Китай в то время еще не обладал таким экономическим и военным потенциалом, как сейчас.

Паритет в стратегическом компоненте обеспечивал предсказуемость международных отношений. Дипломатия играла важную роль в вопросах глобальной безопасности, потому что можно было договариваться и находить приемлемые решения. Особенно это проявилось, когда угроза ядерной войны перешла в практическую плоскость. Так, в 1962 году США с завершением переброски ракет средней дальности на территорию Италии и Турции спланировали нанесение ядерного удара по городам и военным объектам СССР. Чтобы предотвратить катастрофу, советское руководство вынуждено было разместить ядерные средства на Кубе. Операция называлась "Анадырь" ("Куба – не дура"), а ситуация вошла в историю как Карибский кризис. Нет необходимости перечислять все ядерные и другие силы, задействованные в этой операции. Они хорошо известны. Главное – в результате операции "Анадырь" США получили у себя под боком силы, способные устроить десятки хиросим и нагасак в Соединенных Штатах. Как следствие первоочередной задачей политического руководства США стало недопущение удара и оно стало заметно сговорчивее, к военной проблеме подключились дипломаты. По итогам переговоров американцы убрали ракеты из Турции и Италии, мы – с Кубы.

Был и долгосрочный эффект: руководство обеих стран сделало встречные шаги, обеспечивавшие мир многие годы. В 1972-м были заключены важнейшие международные соглашения по сокращению ядерного оружия – ОСВ-1, ОСВ-2, Договор по ПРО с запрещением его испытаний в трех средах. В 1983-м свернута американская программа СОИ. Так создавались основы нового мирового порядка и безопасности.

Это свидетельство того, что договоры заключаются тогда, когда партнеры обладают примерно равными возможностями, и разрываются, если противник слаб. Дипломатия здесь бессильна.

Ситуация изменилась после распада СССР и роспуска ОВД. Победители в холодной войне приняли новую стратегию национальной безопасности. Суть в следующем: "Нашей главной целью является предотвращение возникновения нового соперника, будь то на территории бывшего Советского Союза или в другом месте, который представлял бы собой угрозу, сопоставимую с той, которую представлял СССР. Нашей стратегией должно быть предотвращение возникновения любого потенциального глобального соперника".

Премьер-министр Британии Джон Мейджор выразился еще откровеннее: "Задача России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего 50–60 миллионов человек". И Запад приступил к реализации своего плана. К сожалению, Горбачев и Ельцин выполняли все и даже больше, чем требовали хозяева нового мирового порядка, какими себя считали США и Британия.

Но лакейская психология не для такой страны, как наша. За удивительно короткий срок Россия начала сосредоточиваться и заявила о себе, о новом мировом порядке и своем месте в нем в 2007 году в Мюнхене. "Партнеры" опешили от такой, по их понятиям, наглости страны, уже вычеркнутой из числа самостоятельных, лишенной права голоса и почти похороненной. Но Россия доказала, что это не блеф, не экспромт, а выверенная стратегия в новых условиях, что подтвердили Крым, Сирия, активная внешняя политика, в первую очередь на Ближнем Востоке.

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин беспрецедентно открытым текстом довел до противника научные и технологические возможности России в создании новых образцов вооружения с указанием даже некоторых технических характеристик, что само по себе ново в политических и военных отношениях. За такую информацию вражеские разведчики раньше ордена получали. Почему он на это пошел? Все должны понять: Россия имеет все необходимое для своей защиты, потому что независимость и обороноспособность для нас синонимы.

Задаю себе вопрос: применят ли США какое-нибудь новое ОМП, если они на какое-то время опередят нас в его открытии? И знаю ответ: применят. Если они после Хиросимы и Нагасаки готовили такие же удары по нашим городам-миллионникам, невзирая на то, что мы во Второй мировой войне были союзниками и потеряли 27 миллионов не только за свою свободу, то сейчас нас тем более не пощадят.

Для тех, кто сомневается в этом, приведу высказывания не травмированного войной сенатора Маккейна, а ведущего идеолога внешней политики США последнего полувека Збигнева Бжезинского: "Мы уничтожили СССР, уничтожим и Россию…", "Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России".

Можно вспомнить тотальное разрушение Дрездена, ковровые бомбометания во Вьетнаме и Корее, уничтожение мирных жителей напалмом. Да и сейчас в Сирии США не церемонятся. Сомневаюсь, что они вообще считают потери мирного населения. Для "исключительной" нации главное – результат.

Так что это не наивный вопрос, который "стесняются" обсуждать в телешоу, а важнейший, ключевой.

А нашему президенту отвечать за страну, и единственно возможным военным шагом становится приведение наших СЯС в такое состояние, которое позволяет донести ядерные боеприпасы до территории США, невзирая ни на какие ПРО, и причинить гарантированный неприемлемый ущерб. Ибо единственно это способно удержать противника от применения ОМП и развязывания мировой войны. Это балансирование на грани, но оно обеспечивает мирное сосуществование, как было в международных отношениях при СССР. Президент вынужден говорить о наших возможностях. Это не бряцание оружием, а вынужденная мера. Вопрос стоит так: быть или не быть России и нам с вами? Других вариантов нет.

Отсюда главная задача наших ученых, ОПК – не отставать, еще лучше – опережать противника в вопросах создания вооружения без сомнений и фотофиниша. Поэтому вторая часть послания имеет важнейшее значение для обеспечения мира и главное условие выполнения конкретных задач, изложенных в первой части.

Сейчас, как и в советское время, мир начинает держаться на военном потенциале России (и возросших возможностях Китая).

Принимаемые нами меры вынужденные, подчеркивает президент, но они укладываются в заключенные международные договоренности, и в очередной раз, как в 2004 и 2007 годах, призывает к решению проблем путем переговоров. Как говорил древнегреческий писатель и философ Плутарх: "Две вещи лучшие в человеческой природе – разум и речь".

Конечно, не все первые лица обладают разумом и речью Плутарха, но я не знаю ни одного немого лидера страны. Необходимо встречаться и говорить, ибо этим человек и отличается от других представителей живого мира. Высшим долгом и обязанностью ответственного государственного деятеля является гарантия жизни граждан, которые доверили ему руководство страной.

Хочется, чтобы все услышали и поняли смысл послания. Россия вернулась. Здравомыслящим руководителям государств и простым мирным людям это надо только приветствовать.

У нас разные цели с США, которые хотят управлять и владеть миром, объясняя это своей исключительностью, экономическим и военным потенциалом. Цель России – обеспечить мирное сосуществование и защитить себя.

Необходимо понять, что кроме неприемлемого урона стороне или сторонам конфликта человечество может получить непоправимый ущерб, который подразумевает прекращение жизни на Земле.

Леонтий Шевцов, Генерал-полковник, советник директора Росгвардии

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 10 (723) за 13 марта 2018 года