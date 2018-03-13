Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ядерный кнут Ким Чен Ына

14.03.2018 Военно-промышленный курьер 417 0
0
Понравилась новость?
 0
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. 16 сентября 2017.
Источник: © REUTERS / KCNA

Северная Корея продолжает успешно манипулировать американцами

Помощник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен и директор Национальной службы разведки Со Хун марта посетили Пхеньян и вернулись оттуда с обещанием Ким Чен Ына  начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном. Более того, лидер КНДР пообещал заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания. Казалось бы, победа американской дипломатии, но все не так просто.

Скорее всего ключевым моментом для северокорейской стороны является не сам факт возможных переговоров, а пауза в испытаниях, которая должна их сопровождать. Военным и "оборонщикам" КНДР нужно решить определенные задачи стратегического характера. Попросту надо выиграть время, необходимое для совершенствования неких моментов, критичных для развития ракетной программы. К настоящему моменту Пхеньян уже достиг определенного технологического уровня в этой области, позволяющего Ким Чен Ыну буквально снизойти до переговоров. Экономическая ситуация в КНДР еще далека от благоприятной, но в целом народ уже не так ориентирован на элементарное выживание, есть возможность изыскать дополнительные средства для ракетно-ядерных программ. Компактные и субкомпактные ядерные боеприпасы в Северной Корее имеются. По разным данным, это от 13 до 60 головных частей плюс достаточные запасы материалов для увеличения их числа. То есть ракетная программа Ким Чен Ына удалась и он понимает, что имея возможность нанести удары по Японии, по Южной Корее или даже по Гуаму, обладает весьма сильной позицией для переговоров. Конечно, одиночный пуск по Аляске заведомо обречен на неудачу, это не проблема для развернутой там системы ПРО. Но при массированном ракетном ударе гарантий, что все будет перехвачено, никто не даст – американцы сами признают: дырки все-таки имеются.

Ситуация позволяет сделать определенные выводы, которые должно учитывать и наше внешнеполитическое ведомство: если мы хотим диалога с США, необходимо продолжать развивать свои средства ракетно-ядерного сдерживания. Пока нас не начнут упрашивать согласиться на переговоры.


Максим Казанин, кандидат политических наук


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 10 (723) за 13 марта 2018 года
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 22:10
  • 35
Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
  • 14.03 22:06
  • 14
Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
  • 14.03 22:05
  • 18
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 14.03 21:58
  • 25
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 14.03 20:36
  • 2
Еще полетаем
  • 14.03 20:34
  • 2
В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»
  • 14.03 20:14
  • 4
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 14.03 19:53
  • 3
Десять сабель
  • 14.03 19:41
  • 84
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 14.03 19:30
  • 27
ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21
  • 14.03 18:49
  • 10
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 14.03 18:33
  • 2
Свет в конце полета
  • 14.03 18:13
  • 1
Пять китайских автомобилей которые удивили весь мир
  • 14.03 17:48
  • 77
"Кинжальный" огонь
  • 14.03 17:23
  • 2
Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
другие обсуждаемые темы