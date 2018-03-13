Ядерный кнут Ким Чен Ына



Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. 16 сентября 2017.

Источник: © REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. 16 сентября 2017.Источник: © REUTERS / KCNA

Северная Корея продолжает успешно манипулировать американцами

Помощник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен и директор Национальной службы разведки Со Хун марта посетили Пхеньян и вернулись оттуда с обещанием Ким Чен Ына начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном. Более того, лидер КНДР пообещал заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания. Казалось бы, победа американской дипломатии, но все не так просто.

Скорее всего ключевым моментом для северокорейской стороны является не сам факт возможных переговоров, а пауза в испытаниях, которая должна их сопровождать. Военным и "оборонщикам" КНДР нужно решить определенные задачи стратегического характера. Попросту надо выиграть время, необходимое для совершенствования неких моментов, критичных для развития ракетной программы. К настоящему моменту Пхеньян уже достиг определенного технологического уровня в этой области, позволяющего Ким Чен Ыну буквально снизойти до переговоров. Экономическая ситуация в КНДР еще далека от благоприятной, но в целом народ уже не так ориентирован на элементарное выживание, есть возможность изыскать дополнительные средства для ракетно-ядерных программ. Компактные и субкомпактные ядерные боеприпасы в Северной Корее имеются. По разным данным, это от 13 до 60 головных частей плюс достаточные запасы материалов для увеличения их числа. То есть ракетная программа Ким Чен Ына удалась и он понимает, что имея возможность нанести удары по Японии, по Южной Корее или даже по Гуаму, обладает весьма сильной позицией для переговоров. Конечно, одиночный пуск по Аляске заведомо обречен на неудачу, это не проблема для развернутой там системы ПРО. Но при массированном ракетном ударе гарантий, что все будет перехвачено, никто не даст – американцы сами признают: дырки все-таки имеются.

Ситуация позволяет сделать определенные выводы, которые должно учитывать и наше внешнеполитическое ведомство: если мы хотим диалога с США, необходимо продолжать развивать свои средства ракетно-ядерного сдерживания. Пока нас не начнут упрашивать согласиться на переговоры.

Максим Казанин, кандидат политических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 10 (723) за 13 марта 2018 года