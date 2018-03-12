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Беспилотникам Predator устроили похороны с шампанским

13.03.2018 Российская газета 281 0
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MQ-1C Gray Eagle
MQ-1C Gray Eagle.
Источник: aviationweek.com

На авиабазе ВВС США Крич в Неваде прошла церемония прощания с беспилотниками MQ-1 Predator, сообщил военный блог. Минобороны Соединенных Штатов сняло MQ-1 с вооружения, последний полет аппарат данной модели выполнил 9 марта.

Predator заменят на более совершенные MQ-9 Reaper, заявили в Пентагоне, процедура должна завершиться до конца 2018 года. Использовать списанные беспилотники для гражданских полетов не планируется, все выведенные из состава ВВС аппараты на длительное хранение на авиабазу Девис-Монтен в Аризоне, известную как "Кладбище самолетов".

Многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator совершил первый полет в 1994 году и год спустя был принят на вооружение в качестве воздушного разведчика. К 2005 году Predator оснастили двумя ПТУР Hellfire и аппарат стал многоцелевым. Всего выпущено 360 беспилотников, как минимум 80 из них разбились из-за технических проблем или были сбиты. Одной из причин списания аппаратов стала их незащищенность от взлома хакерами. У захваченного в Ираке боевика нашли ноутбук с перехваченными с беспилотника разведданными. Общая продолжительность записей составила несколько суток.

Последний приземлившийся на авиабазе Крич Predator встретили фонтанами из пожарных машин, операторы поливали друг друга шампанским. Машину проводили на покой с воинскими почестями, накрыв носовой обтекатель с радаром американским флагом.


Антон Валагин
12.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
США
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
ИТ

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