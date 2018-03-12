Беспилотникам Predator устроили похороны с шампанским
|
|
MQ-1C Gray Eagle.
Источник: aviationweek.com
На авиабазе ВВС США Крич в Неваде прошла церемония прощания с беспилотниками MQ-1 Predator, сообщил военный блог. Минобороны Соединенных Штатов сняло MQ-1 с вооружения, последний полет аппарат данной модели выполнил 9 марта.
Predator заменят на более совершенные MQ-9 Reaper, заявили в Пентагоне, процедура должна завершиться до конца 2018 года. Использовать списанные беспилотники для гражданских полетов не планируется, все выведенные из состава ВВС аппараты на длительное хранение на авиабазу Девис-Монтен в Аризоне, известную как "Кладбище самолетов".
Многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator совершил первый полет в 1994 году и год спустя был принят на вооружение в качестве воздушного разведчика. К 2005 году Predator оснастили двумя ПТУР Hellfire и аппарат стал многоцелевым. Всего выпущено 360 беспилотников, как минимум 80 из них разбились из-за технических проблем или были сбиты. Одной из причин списания аппаратов стала их незащищенность от взлома хакерами. У захваченного в Ираке боевика нашли ноутбук с перехваченными с беспилотника разведданными. Общая продолжительность записей составила несколько суток.
Последний приземлившийся на авиабазе Крич Predator встретили фонтанами из пожарных машин, операторы поливали друг друга шампанским. Машину проводили на покой с воинскими почестями, накрыв носовой обтекатель с радаром американским флагом.
Антон Валагин
|
12.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.03.2017 Американский "рой дронов" уничтожит невидимая российская "мухобойка"
26.09.2016 В США разрабатывают беспилотник для морпехов
26.08.2015 «Мухобойка» для Пентагона
23.06.2015 Топ 10 беспилотных летательных аппаратов
28.09.2011 Уже не разведчики, а киллеры
05.05.2010 Робототехника воздушной разведки
21.12.2009 Дешево и просто
13.03.2018 Военные новости: "Мститель", убийца российских С-400, готовится выйти на арену. Медленно или никогда