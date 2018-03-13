Тип 96Б: Китай продолжает совершенствовать конкурента Т-90М
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Источник: rg.ru
Военная промышленность КНР продолжает совершенствовать основной боевой танк Тип 96Б. Эта машина хорошо известна тем, кто внимательно следит за проходящим в подмосковном Алабино "Танковым биатлоном".
Тип 96Б: Китай продолжает совершенствовать конкурента Т-90Мhttps://t.co/82dKZTDoC7
Фото: https://t.co/CEM37RnO02, https://t.co/XuOhvTRT3S#weapons #оружие #бронетехника #танки #tanks pic.twitter.com/GXzKsXozXe— Komandante (@KomandanteS17) 12 марта 2018 г.
Впервые в Россию Тип 96 модификации "А" прибыли в 2014 году. Правда, оказалось, что мощности восьмисотсильного двигателя недостаточно, чтобы на равных соперничать с модернизированными российскими танками Т-72Б3.
Поэтому отставание поначалу было решено компенсировать применением доработанной облегченной ходовой части. Затем в бой за титул чемпиона была брошена основательно доработанная версия, получившая обозначение Тип 96Б, которая, по некоторым данным, получила двигатель мощностью в 1200 л.с., что позволило танку развивать скорость до 70 км/ч.
Судя по имеющейся информации, эта бронемашина в настоящее время не только поступает в войска, но и продолжает совершенствоваться. Так, на появившихся недавно в Сети китайских фотоматериалах впервые была представлена доработанная версия Тип 96Б. Первое, что бросилось в глаза военных экспертам: танк получил установленную на крыше башни дистанционно-управляемую зенитную установку с 12,7-мм пулеметом W85.
Это нововведение существенно увеличит безопасность командира машины. Ему уже не придется во время стрельбы из пулемета подставляться под пули и осколки.
Увеличившиеся размеры прицела также свидетельствуют о том, что и здесь были проведены доработки.
Механик-водитель получил смонтированную на верхней лобовой детали корпуса видеокамеру. Также усилены катки ходовой части и гусеничные ленты.
Некоторые из экспертов уже успели назвать этот танк конкурентом Т-90М. На самом деле, несмотря на существенные изменения, Тип 96Б по-прежнему уступает машине "Уралвагонзавода". Прежде всего по характеристикам защиты и огневой мощи. Особенности конструкции китайской машины не позволяют достичь характеристик "девяностого" в принципе - резервы по улучшению исчерпаны. Чего нельзя сказать о российской технике, у которой еще сохраняется значительный модернизационный потенциал.
Алексей Моисеев
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12.03.2018
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принадлежат Российская газета
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