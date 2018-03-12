Комментарии к новости



Завершенный переоборудованием на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450742864045, серийный номер 64045, регистрационный номер RA-64045) для Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина". Ульяновск, 20.08.2016.

Источник: kiba / russianplanes.net Завершенный переоборудованием на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450742864045, серийный номер 64045, регистрационный номер RA-64045) для Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина". Ульяновск, 20.08.2016.Источник: kiba / russianplanes.net

Москва. 12 марта. АвиаПорт - Два самолёта Ту-204-300, предназначенные для ФГБУ НИИ Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, в ближайшее время приступят к лётным испытаниям, сообщил "АвиаПорту" информированный источник в авиапроме.

"Начало лётных испытаний этих двух самолётов (с бортовыми номерами RA-64044 и RA-64045 - "АвиаПорт") намечено на март текущего года. Объем лётных испытаний небольшой, они необходимы для сдачи самолётов заказчику", - сказал собеседник.

Он уточнил, что после завершения испытательных полётов и получения Дополнения к Сертификату типа по главному изменению - изменениям в интерьере, будет проведена процедура оформления материалов и документов для передачи самолётов заказчику.

Также собеседник рассказал, что в настоящее время авиазавод формирует производственный план на текущий год.

Как сообщалось ранее, в 2016-2017 гг. "Авиастар-СП" достроил четыре и передал заказчикам три (кроме RA-64053) самолёта семейства Ту-204. В частности, Ту-204-300-100 с номером RA-64053 и Ту-204-300 RA-64059 достроены в интересах Специального лётного отряда "Россия". Первый из них создан на базе Ту-204-100, однако имеет комплектацию самолёта Ту-204-300. Второй выполнен в специальной компоновке на 142 места. Кроме того, один Ту-204-100В с номером RA-64056 нового производства выпущен по заказу компании "Согаз", эксплуатирует лайнер компания "Джетлет". Наконец, самолёт Ту-204-300 RA-64014 поставлен по заказу Министерства промышленности и торговли РФ.