В Подмосковье развернут надувные "Искандеры"



Развертывание надувного макета зенитного ракетного комплекса С-300.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Развертывание надувного макета зенитного ракетного комплекса С-300.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Макеты ракетных комплексов "Искандер" и комплексов ПВО С-300 поступили в инженерно-маскировочный полк, дислоцированный в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"В 45 инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, дислоцирующийся в Московской области, поступили новые образцы вооружения. В их числе зенитные ракетные комплексы С-300, "Бук", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие пневмоподпорные макеты военной техники", - сообщили в департаменте.

Также в полк поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.

"Совокупность таких современных методов маскировки позволяет в десятки раз повысить живучесть современной военной техники и других объектов", - отметили в департаменте.

45-й инженерно-маскировочный полк сформирован в июне 2017 года. Среди задач соединения - проведение инженерно-технические мероприятия по противодействию системам высокоточного оружия, а также для скрытия и имитации стратегически важных объектов.