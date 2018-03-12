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В Подмосковье развернут надувные "Искандеры"

13.03.2018 Интерфакс-АВН 413 0
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Развертывание надувного макета зенитного ракетного комплекса С-300
Развертывание надувного макета зенитного ракетного комплекса С-300.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Макеты ракетных комплексов "Искандер" и комплексов ПВО С-300 поступили в инженерно-маскировочный полк, дислоцированный в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"В 45 инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, дислоцирующийся в Московской области, поступили новые образцы вооружения. В их числе зенитные ракетные комплексы С-300, "Бук", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие пневмоподпорные макеты военной техники", - сообщили в департаменте.

Также в полк поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.

"Совокупность таких современных методов маскировки позволяет в десятки раз повысить живучесть современной военной техники и других объектов", - отметили в департаменте.

45-й инженерно-маскировочный полк сформирован в июне 2017 года. Среди задач соединения - проведение инженерно-технические мероприятия по противодействию системам высокоточного оружия, а также для скрытия и имитации стратегически важных объектов.
12.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Искандер
С-300
Компании
Минoбороны РФ

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