В Подмосковье развернут надувные "Искандеры"
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Развертывание надувного макета зенитного ракетного комплекса С-300.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Макеты ракетных комплексов "Искандер" и комплексов ПВО С-300 поступили в инженерно-маскировочный полк, дислоцированный в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.
"В 45 инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, дислоцирующийся в Московской области, поступили новые образцы вооружения. В их числе зенитные ракетные комплексы С-300, "Бук", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие пневмоподпорные макеты военной техники", - сообщили в департаменте.
Также в полк поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.
"Совокупность таких современных методов маскировки позволяет в десятки раз повысить живучесть современной военной техники и других объектов", - отметили в департаменте.
45-й инженерно-маскировочный полк сформирован в июне 2017 года. Среди задач соединения - проведение инженерно-технические мероприятия по противодействию системам высокоточного оружия, а также для скрытия и имитации стратегически важных объектов.
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12.03.2018
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