"Калашников" в этом году поставит Росгвардии несколько транспортно-десантных катеров БК-16
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Церемония подъема Военно-морских флагов на двух вошедших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16) постройки АО "Рыбинская верфь". Североморск, 24.02.2018.
Источник: Министерство обороны России
Ижевск. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - На судостроительном заводе "Рыбинская верфь" (входит в группу компаний "Концерн "Калашников") состоялась торжественная закладка скоростного транспортно-десантного катера БК-16 для Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, сообщает медиаресурс концерна в понедельник.
"Сегодня мы закладываем первый катер из серии судов, предназначенных для выполнения специальных задач в сфере деятельности Росгвардии. До конца года мы рассчитываем получить несколько катеров данного проекта", - говорится в сообщении со ссылкой на замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко.
"В настоящее время ведутся переговоры о заключении новых контрактов", - отмечается также в сообщении.
Катера проекта БК-16 предназначены для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, для борьбы с пиратством и терроризмом.
По словам гендиректора АО "Рыбинская верфь" Сергея Антонова, которые приводятся в сообщении, "характерными особенностями катера являются возможность перемещения с высокой скоростью, наличие крупного десантного отсека, а также возможность подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов".
"В зависимости от пожеланий заказчика, мы можем поставлять технику в различных вариантах комплектации под решение конкретных войсковых задач", - отметил также С.Антонов.
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12.03.2018
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