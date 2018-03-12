ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на значимые объекты
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Здание ФСБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ФСБ РФ предложила порядок информирования о компьютерных атаках на значимые объекты критической информационной инфраструктуры России, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Приказываю утвердить прилагаемый порядок информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в проекте приказа.
Согласно пояснительной записке к проекту, он направлен на совершенствование правового регулирования в сфере координации деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.
Согласно тексту приказа, субъекты критической информационной инфраструктуры страны (КИИ) информируют ФСБ РФ обо всех компьютерных инцидентах, связанных с функционированием принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином основании объектов КИИ. Субъект КИИ направляет информацию в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). В случае отсутствия подключения к данной инфраструктуре информация отправляется посредством факсимильной, электронной и телефонной связи на адреса НКЦКИ.
Добавляется, что информацию о компьютерном инциденте следует направить незамедлительно. Если компьютерный инцидент связан с функционированием объекта КИИ, который осуществляет деятельность в банковской сфере и в иных сферах финансового рынка, одновременно с информированием ФСБ России также информируется Центральный банк.
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12.03.2018
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