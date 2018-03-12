Беспилотные авиационные системы на выставке UMEX-2018

C 25 по 27 февраля 2018 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась международная выставка беспилотных систем Unmanned Systems Exhibition and Conference (UMEX-2018). На выставке было представлено значительное количество морских и наземных роботизированных и безэкипажных систем, однако традиционно доминировали в экспозиции беспилотные авиационные комплексы.

Представленный в экспозиции выставки Unmanned Systems Exhibition and Conference (UMEX-2018) макет беспилотного летательного апарата P.1HH HammerHead, созданного итальянской компанией Piaggio Aerospace на базе своего известного двухдвигательного турбовинтового административного самолета P.180 Avanti II. Первый полет прототипа БЛА состоялся в конце 2013 года. Некоторое время назад декларировались планы по поставкам партии БЛА вооруженным силам Италии и ОАЭ. Проект выглядел многообещающим. Фирму Piaggio Aerospace приобрела эмиратская компания Mubadala Development Company. Впрочем, после аварии, в которой был разбит один из БЛА, реализация проекта замедлилась, это обстоятельство вместе с финансовыми проблемами сделало его дальнейшие перспективы не вполне понятными. Абу-Даби, февраль2018 года (с) Денис Федутинов

Макет БЛА Predator XP разработки американской компании General Atomics Aeronautical Systems на стенде эмиратской компании International Golden Group (IGG). На экспортный вариант БЛА Predator, появившийся несколько лет назад, корпорация General Atomics возлагала надежды по расширению числа заказчиков за счет стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Однако на настоящий момент, по имеющимся данным, ОАЭ остаются первым и единственным покупателем данной системы, в том числе ввиду сохраняющихся в США жестких политических ограничений на экспорт БЛА большой дальности (с) Денис Федутинов

Беспилотная воздушная мишень Scrab II на стенде компании EARTH из ОАЭ. Аппарат взлетной массой 90 кг оснащен двумя миниатюрными турбореактивными двигателями разработки чешской компании PBS Velka Bites, работающими на авиационном топливе (Jet A1, JP5, JP8), которые позволяют ему развивать скорость до 414 км/ч. Используемый канал связи обеспечивает контроль над аппаратом на дальностях до 100 км (с) Денис Федутинов

На стенде эмиратского холдинга Etimad была показана воздушная турбореактивная мишень EDJ-80, предназначенная для обеспечения подготовки пилотов боевой авиации. Аппарат взлетной массой 80 кг построен по схеме "утка". Два установленных на БЛА турбореактивных двигателя работают на топливе A-1. По информации компании, мишень может выполнять полеты на скоростях до 750 км/ч, продолжительностью до 1 часа на дальностях до 100 км. Также на стенде присутствовали другие мишенные системы, в частности, на пусковой катапульте были установлены две воздушные мишени - EDJ-40 и ED-170 (с) Денис Федутинов

Мини-БЛА Enduro Etimad также был выставлен Etimad. Как сообщается в рекламных материалах компании, аппарат с взлётной массой около 8,5 кг может выполнять полеты продолжительностью до 4 часов в радиусе до 20 км от наземной станции управления (с) Денис Федутинов

БЛА V200-D ливанской компании SkyPro UAV. Оснащенный электродвигателем беспилотный аппарат может находиться в воздухе до 3 часов. Радиус действия составляет до 60 км. Внешний вид БЛА напоминает китайский БЛА Talon компании X-UAV (создатели которого, в свою очередь, вероятно, вдохновлялись американским БЛА Desert Hawk) однако отличается большими массогабаритными параметрами - размах крыла аппарата составляет 2 м, максимальная взлетная масса - 6 кг (включая 1,5 кг полезной нагрузки), а также расположением полезной нагрузки. По словам представителей компании, данный продукт имеет весьма привлекательную стоимость, а по соотношению эффективности и стоимости обходит многих известных конкурентов (с) Денис Федутинов

Макет тактического БЛА Fury, созданного в принадлежащей американской корпорации Lockheed Martin фирме Chandler/May, уже ранее демонстрировался на предыдущей выставке UMEX. В конце прошлого года сообщалось, что в ходе летных испытаний БЛА продержался в воздухе более 12 часов. Предполагается, что после оснащения новым двигателем, продолжительность полета возрастет до 15 часов (с) Денис Федутинов

Единственным полноразмерным макетом достаточно БЛА достаточно тяжелого класса, представленным в Эмиратах китайской авиастроительной корпорацией AVIC стал разведывательно-ударный аппарат вертолетного типа AV500W. Беспилотник имеет в длину 7,2 метра, а его максимальная взлетная масса составляет 450 кг. Вертолет способен развивать скорость до 170 километров в час и выполнять полеты на высоте до четырех тысяч метров. AV500W может нести вооружение и бортовые системы разведки и наблюдения общей массой до 120 кг. Новый беспилотник в разведывательной конфигурации может находиться в воздухе до восьми часов, вооруженная версия способна выполнять полеты продолжительностью четыре часа. Первый полет AV500W состоялся в конце августа 2017 года. Как ранее сообщалось, испытания БЛА планировалось завершить до конца 2017 года, а с 2018 года начать его серийное производство (с) Денис Федутинов

В основном представители КНР на UMEX, в отличие от Dubai Airshow, демонстрировали уменьшенные модели своих БЛА, в частности, аппарата Wing Loong II. Этот большой беспилотный аппарат MALE-класса, с максимальной взлетной массой около 4200 кг и размахом крыла порядка 20 м построен предприятием Chengdu Aircraft Industry Group (входит в состав китасйкой авиационно-промышленной корпорации AVIC) в развитие предыдущей модели БЛА Wing Loong I. Его первый полет был выполнен весной прошлого 2017 года (с) Денис Федутинов

Еще одна достаточно свежая разработка, предлагавшаяся на UMEX китайской авиастроительной корпорацией AVIC - БЛА вертикального взлета-посадки A-Hawk II, также известный под наименованием Cloud-2. Это аппарат вертолетного типа с 4 винтами в кольцевых каналах. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 120 кг, продолжительность полета - до 4 часов. Предполагается, что беспилотник будет выполнять полеты на высотах до 5 км со скоростями до 60 км/ч, решая как задачи наблюдения, так и транспортные задачи (с) Денис Федутинов

Сербская компания "Jyгоимпорт-СДПР" привезла в Абу-Даби обновленную версию БЛА вертолетного типа Strsljen/X-01 с несколько измененной формой фюзеляжа. БЛА максимальной взлётной массой 750 кг может нести до 350 кг полезной нагрузки (включая топливо). Аппарат, оснащенный одним турбовальным двигателем Phoenix-180, способен оставаться в воздухе до 3,5 часов при запасе топлива в 200 л и 4 часа при максимальном запасе топлива в 240 л. В качестве боевой нагрузки предлагаются различные ракеты "воздух-поверхность" (с) Денис Федутинов

Еще одной разработкой, представленной на стенде компании "Jyгоимпорт-СДПР" , стал малоразмерный БЛА Vrbac. Это аппарат ближнего радиуса действия с взлётной массой до 9 кг, включая полезную нагрузку до 1,5 кг. Как сообщается, БЛА может выполнять полеты на удалениях до 10 км. Управление БЛА полностью автономное. Максимальная продолжительность полета - не менее 1 часа (с) Денис Федутинов

Spy Owl 200 - многоцелевой беспилотный летательный аппарат, спроектированный шведской компанией UAS Europe, уже демонстрировался два года назад на предыдущей выставке UMEX. Аппарат, взлетной массой около 8,5 кг и размахом крыла порядка 2 м конструктивно напоминает американский БЛА Raven. Как указывают разработчики, он может применяться как военной, так и в гражданской сферах (с) Денис Федутинов

UAVOS - американская компания с белорусскими и российскими корнями ("КВАНД-ИС" и "Тайбер") представила на выставке комплекс Surveyor-H с беспилотным вертолетом UVH-290E. Максимальная взлетная масса вертолета составляет 87 кг, включая 29 кг полезной нагрузки. Максимальная продолжительность полета вертолета с нагрузкой в 5 кг составляет 5 часов (с) Денис Федутинов

Беспилотный вертолет AW HERO на стенде итальянской компании Leonardo. БЛА, был создан компанией Sistemi Dinamici, полный контроль над которой в прошлом году получила Leonardo. 150-килограммовый БЛА создан по одновинтовой схеме с рулевым винтом. Он может выполнять полеты продолжительностью до 5 часов, неся на борту до 15 кг полезной нагрузки, включая оптико-электронную систему наблюдения, оптикоэлектронную аппаратуру наблюдения, системы радио- и радиотехнической разведки (с) Денис Федутинов

БЛА легкого класса Tarsis 25 представила на выставке испанская компания Aertec Solutions. Аппарат выполнен по двухбалочной схеме с толкающим винтом. Максимальная взлетная масса беспилотника - 25 кг, включая 5 кг полезной нагрузки. Использование двигателя внутреннего сгорания позволяет достичь 7-часовой продолжительности полета. Управление БЛА осуществляется на дальностях до 150 км, передача видео с борта беспилотника - на дальностях до 40 км. В линейке компании также модель Tarsis 75 взлетной массой около 75 кг с 12-часовой продолжительностью полета и 40-километровым радиусом действия (с) Денис Федутинов

Еще одна испанская система на выставке - малоразмерный БЛА вертолетного типа Alpha 800 разработки компании Alpha Unmanned Systems. Аппарат максимальной взлетной массой 14 кг может находиться в воздухе до 2,5 ч, неся до 3 кг полезной нагрузки. Система предлагается заказчикам в качестве продукции двойного назначения. С БЛА этой фирмы имел место любопытный случай - некоторое время назад Председатель Правительства России Дмитрий Медведев во время визита в Израиль, получил от министра сельского хозяйства Израиля Ури Ариэля в дар подобный беспилотный вертолет, приобретенный для сельскохозяйственных задач. При этом, израильский чиновник не имел права делать подобные подарки, так как по договору с испанскими поставщиками именно Израиль был обозначен в качестве конечного пользователя. Кроме того, не вполне понятен смысл в обладании такой "игрушкой" для Дмитрия Медведева, так как сам вертолет был передан без наземной системы управления (с) Денис Федутинов

На стенде Украины были представлены многочисленные разработки в области беспилотных авиационных систем. Особое внимание привлекали тактический беспилотник PD-1AF с вертикальным взлетом от компании "Укрспецсистемс" и БЛА-камикадзе RAM от компании "Оборонительные электронные технологии" (CDET). Первый их упомянутых БЛА является обновленной версией БЛА PD-1 (PD - аббревиатура от People’s Drone - Народный беспилотник). Новая версия оснащена комплектом средств выполнения вертикальных взлета и посадки. Сам БЛА выполнен по двухбалочной схеме с толкающим винтом с высоко расположенным крылом размахом около 3 м. Максимальная взлетная масса БЛА составляет порядка 33 кг. Что касается второго аппарата, то он является типичным представителем барражирующих боеприпасов - беспилотник выполняет разведывательный полет, в ходе которого после обнаружения и идентификации цели оператор может принять решение на атаку данной цели при помощи интегрированной в конструкцию беспилотника боевой части массой до 3 кг. Размах крыла беспилотника составляет 2,3 м, максимальная взлетная масса - порядка 8 кг. По официальным данным, максимальный радиус действия составляет 30 км, а продолжительность полета - 40 мин (с) Денис Федутинов

Украинское предприятие "Матрица технологий" на стенде эмиратской компании International Golden Group (IGG) представила БЛА "Командор" вертолетного типа мультироторной схемы с комбинированной силовой установкой. Максимальная взлетная масса БЛА - 90 кг. На аппарате установлены электродвигатели и двигатели внутреннего сгорания. Подобный подход позволил обеспечить БЛА "Командор" достаточно существенными показателями по грузоподъемности и продолжительности полета. БЛА может выполнять полеты максимальной продолжительностью не менее 1 часа, неся при этом до 30 кг полезной нагрузки, в качестве которой предполагаются не только средства наблюдения, но и оружие (с) Денис Федутинов

Украинское НПП Spaitech из Одессы представило на выставке БЛА Sparrow. Аппарат, выполненный по схеме "летающее крыло" с размахом 0,98 м, имеет взлетную массу до 3,3 кг. Он может выполнять полеты продолжительностью до 1 часа на удалениях до 20 км. Интересно, что по имеющимся данным, компания Spaitech является одним из "осколков" ранее работавшей в Одессе фирмы "ЮМИК Аэроспейс", основная часть которой после событий 2014 года перебралась в российский Крым и теперь известна под наименованием ОКБ "Цель" (вместе с еще двумя предприятиями входит в инвестиционно-промышленный комплекс "Вектор") (с) Денис Федутинов

Еще одной разработкой, показанной одесским НПП Spaitech на выставке в Абу-Даби, стал БЛА Sparrow LE - высокоплан с V-образным хвостовым оперением. БЛА взлетной массой до 7,5 кг имеет размах крыла 3 м. Максимальная продолжительность полета БЛА составляет 3,5 часа, радиус действия - 40 км (с) Денис Федутинов

Польская компания MSP (Multipurpose Unmanned Aircraft System) представила на UMEX несколько малоразмерных систем БЛА самолетного и вертолетного (мультикоптеры) типов. В частности, на стенде были показаны БЛА NEO2 и NEO3. Оба аппарата выполнены по классической самолетной схеме с высоко расположенным крылом, Т-образным хвостовым оперением и тянущим винтом в носовой части. NEO2 имеет максимальную взлетную массу 7 кг. На борту устанавливается модульная полезная нагрузка - 1, или 2 камеры. Максимальная продолжительность полета составляет 1,5 часа. NEO3 крупнее первого аппарата - его взлетная масса может достигать 15 кг. В качестве полезной нагрузки здесь могут использоваться ТВ-камера и ЛИДАР. Продолжительность полета БЛА - до 1 часа (с) Денис Федутинов

Известный БЛА FlyEye на стенде другой польской компании - WB Electronics. Аппарат представляет собой высокоплан с T-образным хвостовым оперением. Крыло имеет размах около 3,6 м. В носовой части расположен электродвигатель с тянущим винтом. Блок полезной нагрузки размещен под фюзеляжем. БЛА построен по модульному принципу, что упрощает сборку-разборку, а также замену компонентов. Продолжительность полета может достигать 2-3 часов, в зависимости от погодных условий. Радиус действия - 30-50 км от наземной станции управления. WB Electronics работает в том числе на украинском рынке, где ее партнерами является компания "Чезара" (Черниговский завод радиоприборов). В прошлом году, как сообщалось, вооруженные силы Украины завершили практическую фазу ведомственных испытаний комплекса Fly Eye (с) Денис Федутинов

Еще одной беспилотной системой польской компании WB Electronics на UMEX 2018 стал небезызвестный барражирующий боеприпас Warmate. Это малоразмерный БЛА массой 4 кг с электродвигателем и высоко расположенным складным крылом. Аппарат может выполнять полеты продолжительностью до 30 минут в радиусе до 10 км. В конструкцию БЛА интегрирована кумулятивная, или осколочная боевая часть. Данные системы, как сообщалось ранее, также поставлялись Украине, а также другим заказчикам, в том числе на Ближнем Востоке (с) Денис Федутинов

Достаточно интересное впечатление производил стенд Эстонии, на котором были показаны многочисленные разработки в области беспилотной техники компании Therod Systems. Помимо нескольких мультироторных БЛА вертолетного типа таких как KX4 Interceptor и KX4-LE Titan, были представлены относительно свежие разработки в области БЛА самолетного типа - EOS (на фото в центре) и Stream C (на фото внизу слева). Первый представляет собой 7-килограммовый аппарат, схожий конструктивно с польским БЛА FlyEye, отличающийся от последнего хвостовым оперением и двухканальной оптикоэлектронной системой наблюдения оригинальной конструкции собственной разработки Therod Systems. Радиус действия комплекса по радиоканалу составляет 20 км, а продолжительность полета может достигать 2 часов. Второй - более тяжелый БЛА с максимальной взлётной массой около 30 кг. Представители компании акцентировали внимание на малозаметности БЛА для чего, по их словам, служат угловатые формы беспилотника. Оснащенный двигателем внутреннего сгорания БЛА может оставаться в воздухе более 6 часов, заявленный радиус действия - более 100 км (с) Денис Федутинов

Вертолетный БЛА Infiltrator от китайской компании Ziyan UAV. Вертолет построен по схеме с несущим винтом и рулевым винтом. На основе данных, распространявшихся на выставке, аппарат может выполнять полеты продолжительностью до 55 минут с максимальной нагрузкой 7 кг с крейсерской скоростью 80-120 км/ч (с) Денис Федутинов

Китайская компания Smart Drone (SMD) показала на выставке свой беспилотный конвертоплан V330. БЛА имеет максимальную взлетную массу 14 кг, включая полезную нагрузку до 5 кг. Навигация осуществляется по GPS/ГЛОНАСС, управление - в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Максимальная продолжительность полета составляет 90 мин (с) Денис Федутинов

Эмиратская компания Hotzone Solutions Middle East совместно с эмиратской же компанией Digi Robotics и австрийской CBRN Protection продемонстрировали макет БЛА Hazeem X1.0. Аппарат представляет собой конвертоплан с поворотными двигателями, расположенными на крыле, а также на хвостовом оперении. Масса самого аппарата достигает 25 кг, полезной нагрузки - 8 кг. Заявленный радиус действия по радиоканалу - 150 км. Минимальная продолжительность полета в режиме вертолета - 30 мин, в режиме самолета - 90 мин. В качестве одного из основных направлений применения называется использование силами РХБЗ, а также транспортные задачи (с) Денис Федутинов

Разработанный американской компанией Aerovironment БЛА Raven (на фото с отсоединенным блоком полезной нагрузки в носовой части) - пожалуй, один из наиболее известных представителей БЛА мини-класса в мире. В настоящее время компанией предлагается доработанная версия БЛА под обозначением Raven B DDL с цифровым каналом связи. Аппарат взлетной массой около 2 кг может выполнять полеты как по заранее запрограммированному маршруту, так и в ручном режиме. Система обеспечивает разведку и наблюдение на дальностях до 10 км (с) Денис Федутинов

Еще один продукт американской компании Aerovironment - БЛА Wasp AE, созданный в развитие предыдущей модели - БЛА Wasp III. Аппарат имеет взлетную массу всего около 1,3 кг и размах крыла порядка 1 м. На борту размещается высококачественная оптико-электронная система наблюдения со стабилизацией. По информации компании, БЛА может оставаться в воздухе до 50 минут. Радиус действия беспилотника - 5 км (с) Денис Федутинов

Микро-БЛА Snipe - одна из наиболее свежих разработок компании AeroVironment. Масса миниатюрного мультироторного 4-винтового аппарата - всего около 140 г. С его помощью, как сообщается, можно обеспечить воздушную разведку и наблюдение в течение 15 минут на удалении до 1 км (с) Денис Федутинов

Российская компания Skat Systems, ставшая единственным представителем нашей стране на UMEX-2018, представила здесь свой БЛА X-27 Avatar, который дебютировал на прошлогоднем московском авиасалоне МАКС-2017. Это аппарат самолетного типа, имеющий при этом возможность вертикальных взлета и посадки. Взлет и посадка БЛА осуществляются в вертикальном режиме с использованием 4 винтов, приводимых в движение электродвигателями. Максимальная взлетная масса аппарата может варьироваться от 27 кг в модификации с электродвигателем до 72 кг в модификации с двигателем внутреннего сгорания. При этом разработчики заявляют максимальную продолжительность полета в 9 часов и в 27 часов, соответственно, в зависимости от модификации. Радиус действия БЛА, по информации компании, составляет 300 км. На борту БЛА в зависимости от потребностей заказчика, может устанавливаться широкая номенклатура оборудования полезной нагрузки, включая аппаратуру наблюдения, работающую в различных диапазонах, а также РЛС и ЛИДАР (с) Денис Федутинов