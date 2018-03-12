"Скальп" для Египта ждет разрешения США



Крылатая ракета Scalp.

Источник: militaryparitet.com Крылатая ракета Scalp.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 12 мар. 2018 – Правительство Франции должно получить разрешение США на продажу французских крылатых ракет Scalp с американскими компонентами в Египет, сообщает defensenews.com 10 марта со ссылкой на заявление председателя совета директоров, генерального директора компании Dassault Aviation Эрика Трапье.

Американские компоненты на этих ракетах имеют решающее значение для их способности функционировать как оружие. Египет ведет переговоры с Францией о реализации опциона по закупке 12 истребителей Rafale, сообщает бизнес-сайт La Tribune. Опцион является частью контракта от 2015 год (24 самолета), куда входят также поставки оружия производства Safran и MBDA.

"Это очень чувствительный вопрос, он решается правительствами обеих стран. Если будет разрешение, Египет получит ракеты", заявил Трапье 8 марта, когда выступал с докладом о финансовом состоянии компании. Dassault уже поставила ВВС Египта 14 истребителей из 24 заказанных. Министерство вооруженных сил Франции и компания MBDA отказались от комментариев.

Египет был первым экспортным клиентом для Rafale, эти самолеты стали частью крупного контракта, куда также вошли четыре корвета Gowind с опционом на два постройки компании Naval Group. Египет также выкупил два вертолетоносца класса Mistral, ранее предназначенных для ВМФ России.