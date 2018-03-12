Ангола покупает патрульные самолеты C295



Самолет Airbus C295.

Источник: militaryparitet.com Самолет Airbus C295.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 12 мар. 2018 – Ангола купит три морских патрульных самолета Airbus C295 для контроля за своей исключительной экономической зоной, сообщает сегодня janes.com.

Ангольское агентство печати сообщило, что президент Жоао Лоренсо подписал 2 марта президентский указ о разрешении компании Simportex министерства обороны Анголы подписать соглашение с Airbus Defense and Space стоимостью 159,9 млн евро (196,7 млн долл США). Министр финансов был уполномочен вести переговоры о финансировании контракта с испанским банком Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Компания Airbus, которая производит самолеты C295 в Испании, не прокомментировала сделку.

Президент Анголы посетил объекты Airbus во время визита в Испанию в марте 2017 года, когда еще был министром обороны.