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Ангола покупает патрульные самолеты C295

13.03.2018 Военный паритет 178 0
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Самолет Airbus C295
Самолет Airbus C295.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 12 мар. 2018 – Ангола купит три морских патрульных самолета Airbus C295 для контроля за своей исключительной экономической зоной, сообщает сегодня janes.com.

Ангольское агентство печати сообщило, что президент Жоао Лоренсо подписал 2 марта президентский указ о разрешении компании Simportex министерства обороны Анголы подписать соглашение с Airbus Defense and Space стоимостью 159,9 млн евро (196,7 млн долл США). Министр финансов был уполномочен вести переговоры о финансировании контракта с испанским банком Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Компания Airbus, которая производит самолеты C295 в Испании, не прокомментировала сделку.

Президент Анголы посетил объекты Airbus во время визита в Испанию в марте 2017 года, когда еще был министром обороны.
12.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Ангола
Испания
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus

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