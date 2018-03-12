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Россия будет развивать центры по сервису военной техники в разных странах

13.03.2018 РИА Новости 289 0
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ЗРПК «Панцирь-С1»
ЗРПК «Панцирь-С1».
Источник: Министерство обороны Ирака

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. РФ будет открывать и развивать центры по послепродажному обслуживанию продукции военного назначения в разных регионах мира, заявил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин.

"У нас была одна очень серьезная ахиллесова пята все эти годы в нашем ВТС - это сервисное обслуживание. Мы умели и умеем производить великолепную технику, продать, выполнить контракт, а дальше были проблемы с сервисом. Это сегодня во главе угла. У нас даже законодательные нормы были изменены. В этом сегменте у нас на этот рынок вышла очень большая компания наших производителей продукции военного назначения, которым сегодня разрешено напрямую заниматься сервисом своей техники", - сказал Кожин в интервью телеканалу "Россия 24"

По его словам, "это серьезно меняет вообще ситуацию на этом рынке, потому что мы строим практически в каждом регионе, или уже действуют наши сервисные центры".

"В том (2017) году в Венесуэле открыт такой сервисный центр крупный. Идут переговоры по той или иной тематике. Как правило, в первую очередь, это вертолетная техника, это бронетанковая техника, это комплексы ПВО. Та же Турция также ставит об этом вопрос, тот же Иран, куда мы поставили свою технику ПВО, сейчас (там - ред.) делаем специальный сервисный центр. Вот это будет обязательно развиваться", - заключил Кожин.
12.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Венесуэла
Иран
Россия
Турция

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