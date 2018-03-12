Британским вооруженным силам требуются дополнительные 7 миллиардов, "чтобы избежать катастрофы"



Фрегат британских королевских ВМС HMS Westminste в водах Гибралтара.

Источник: © AP Photo, Laura Leon Фрегат британских королевских ВМС HMS Westminste в водах Гибралтара.Источник: © AP Photo, Laura Leon

По словам адмирала, недавно вышедшего в отставку, Великобритании необходимо тратить на оборону на 7 миллиардов фунтов стерлингов в год больше. В противном случае в следующий раз, когда возникнет кризис, вооруженным силам может угрожать катастрофа.

Как сказал контр-адмирал Алекс Бертон (Alex Burton), флотилия противолодочных военных кораблей стала менее надежной, чем она должна быть, после того как нехватка средств привела к отсрочке закупки новых кораблей.

Сокращение объема средств, выделяемых на техническое обслуживание и ремонт кораблей, в сочетании с уменьшением числа кораблей привели к тому, что за последние восемь лет ВМС Великобритании утратили часть своего потенциала развертывания в различных регионах мира, несмотря на то, что уровень угрозы вырос.

"Если мы не сможем сдержать противника, гарантировать или нанести ответный удар… тогда наша репутация будет скомпрометирована, а наша способность отстаивать свои убеждения и защищать наши интересы будет ослаблена", - сказал адмирал Бертон, который служил в качестве командующего ВМС Соединенного Королевства до того, как в феврале ушел в отставку. Он активно заявляет о необходимости сохранить два британских десантных вертолетоносца.

Его решение подать заявление об отставке по времени совпало тем моментом, когда осенью прошлого года военное руководство страны рассматривало возможность снять с вооружения военные корабли "Булворк" (Bulwark) и "Альбион" (Albion) в рамках тщательного анализа военного бюджета. На вопрос, не связано ли его решение уйти в отставку с пересмотром военного бюджета, он ответил, что способность доставлять большое число военнослужащих и военного оборудования в различные точки земли и высаживаться с моря является ключевым условием эффективности ВМС. Он добавил, что в его уходе не было никакого "протеста".

По его мнению, главные вызовы сегодня - это агрессивная Россия и растущий технологический потенциал более мелких противников. Если увеличить нынешний оборонный бюджет на 7 миллиардов фунтов стерлингов, то он достигнет 2,5% от ВВП Великобритании в противовес нынешним 2%.

По словам адмирала Бертона, дополнительные средства необходимо потратить на пополнение запасов запчастей и боеприпасов, на заключение контрактов на техническое обслуживание, а также на закупку нового оборудования. Он добавил, что, если не вложить достаточное количество средств в техподдержку, может случиться "нечто катастрофическое".

Фрегаты типа 23 ВМС Великобритании, которые поступали на вооружение с 1989 по 2002 год, должны были прослужить 18 лет. Однако им придется послужить более 20 или даже более 30 лет, прежде чем их заменят фрегаты типа 26 и фрегаты типа 31.

По словам адмирала Бертона, чем дольше будут служить старые корабли, тем больше ремонта они будут требовать, что обернется ростом расходов на их эксплуатацию и может сказаться на качестве их работы.

Дебора Хейнс (Deborah Haynes)

The Times, Великобритания