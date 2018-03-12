Почему Китай любит российские самолеты (и крадет российские технологии)



Су-35СК ВВС НОАК.

Источник: sina.com.cn Су-35СК ВВС НОАК.Источник: sina.com.cn

При создании самолета Су-27 его не планировали поставлять в другие страны, в отличие от его более легкого родственника МиГ-29. Но когда такое решение было все-таки принято, Су-27 стал самым популярным экспортным товаром в азиатском регионе. Первым покупателем этого истребителя стал Китай, заключивший соглашение с Москвой еще во времена Советского Союза. Но как Пекин добился этого?

Экспортный успех Су-27 начался в 1989 году, когда в советско-китайских отношениях наступила оттепель. Во время визита Горбачева в Китай в мае 1989 года было выдвинуто предложение возобновить советско-китайскую торговлю в военной сфере. А в сентябре 1989 года в одном журнале появилось интервью, в котором утверждалось, что нет никаких политических препятствий для приобретения Китаем истребителя МиГ-29. В мае 1990 года Советский Союз посетила делегация из Китая, чтобы обсудить вопрос о покупке этого современного самолета. Члены делегации посмотрели демонстрационные полеты МиГ-29, Су-27 и различных вертолетов.

Советские кураторы попытались подсунуть китайской делегации МиГ-29, указывая на то, что КНР уже много лет имеет на вооружении и модифицирует самолеты МиГ. Но после демонстрации китайская делегация захотела Су-27. В качестве причин она привела больший радиус боевого применения Су-27, передовую систему дистанционного управления рулями с помощью электроприводов (в МиГ-29 используется простая гидравлика) и лучшие характеристики двигателя Су-27 по мощности и эксплуатационному ресурсу. Это была самая лучшая платформа, на основе которой можно было проводить модернизацию - этакая современная "база" для создания китайских боевых самолетов нового поколения.

Поскольку китайцы в условиях продолжительной ссоры с Советским Союзом существенно модернизировали и усовершенствовали самолет МиГ-21 (в Китае его называют J-7), их предприятия накопили немалый опыт модификации и обновления советских образцов. Видимо, китайское руководство считало, что благодаря превосходным аэродинамическим характеристикам "Сухого" и большому планеру он лучше подходит для экспериментальных работ и модернизации по сравнению с МиГом. Советы сопротивлялись, но экономические трудности того времени вынудили их дать зеленый свет на поставку в Китай Су-27. Китайские источники больше говорят о братском сотрудничестве и преодолении последствий длительного разрыва между двумя странами, однако экономические стимулы кажутся более вероятной причиной.

После переговоров зимой 1990 года Китай подписал соглашение о покупке 24 машин Су-27СК и Су-27УБК (К означает Китай). Несмотря на распад Советского Союза, Борис Ельцин продолжил исполнение этого соглашения, и первые истребители были поставлены в Китай 27 июня 1992 года.

Но Китаю этого было недостаточно. Осознав, с какими серьезными трудностями Россия сталкивается в 1990-х годах, китайцы начали настаивать на продаже технологий Су-27, включая весь производственный цикл. В 1995 году они договорились с Москвой и об этом. Затем Китай приступил к лицензионному производству Су-27, назвав его J-11.

По всей видимости, такая стратегия принесла КНР огромные дивиденды, поскольку одной из главных первоначальных целей покупки Су-27 было приобретение современной "рамы", чтобы на ее основе применять и совершенствовать китайские технологии. И Китай делал это неоднократно, создав в последние годы множество различных версий J-11. У J-11B имеются РЛС с активной фазированной антенной решеткой, композитные детали, китайская кабина с экранной индикацией и китайские двигатели. J-16D стал китайской попыткой создать самолет радиоэлектронной борьбы, аналогичный американскому EA-18G "Гроулер". В отличие от Индии, которая начала программу по поиску среднего многоцелевого истребителя, посчитав, что Су-30 МКИ не является поистине многоцелевым, J-11 может использовать самые разные боеприпасы китайского производства для нанесения ударов по наземным целям, включая китайскую версию американской бомбы малого калибра. Китайцы постепенно заменяют российское оборудование, начиная с кислородных генераторов и кончая приемниками предупреждения о радиолокационном облучении.

Но несмотря на все эти достижения, Китай продолжает закупки российских самолетов, хотя при этом он преследует цель получить новейшие технологии, используемые в последних версиях самолета "Сухого" Су-35. Китай приобрел эти самолеты в декабре 2015 года. Предположительно, больше всего его заинтересовали усовершенствованные двигатели этой машины, так как Китай не сумел получить лицензию на производство этого конкретного элемента самолета и сталкивается с серьезными трудностями в производстве клонов двигателей Су-27СК для своего J-11. Так или иначе, Пекин хотел получить самолет с самыми лучшими характеристиками, чтобы учиться на нем, и добился своего.

Чарли Гао изучал политологию и компьютерные науки в Гринелл-колледже. Он часто выступает с комментариями по вопросам обороны и национальной безопасности.

Чарли Гао (Charlie Gao)

The National Interest, США