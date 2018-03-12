ОАЭ намерены приобрести в США УР AIM-9X-2 "Сайдуиндер" – DSCA
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AIM-9X-2 Sidewinder. Фото с сайта aviationnews.eu.
ЦАМТО, 12 марта. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку ОАЭ в рамках программы "Иностранные военные продажи" управляемых ракет малой дальности AIM-9X-2 Блок.2 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух".
Полная стоимость продажи может составить 270,4 млн. долл.
Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 7 марта.
Правительство ОАЭ обратилось к США с запросом на приобретение 300 управляемых ракет AIM-9X-2 "Сайдуиндер" Блок.2, 40 учебных авиационных ракет AIM-9X-2 CATM (Captive Air Training Missiles), 30 тактических блоков наведения ракеты AIM-9X-2 Блок.2, 15 блоков наведения для AIM-9X-2 CATM и контейнеров для ракет.
Запрос также включает поставку запасных частей и агрегатов, вспомогательного оборудования, техническую и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные с этим вспомогательное оборудование и услуги.
Как заявлено, реализация данной программы соответствует внешней политике США и позволит повысить безопасность дружественного государства на Ближнем Востоке.
В уведомлении отмечается, что данная продажа расширит возможности ОАЭ по противодействию имеющимся и перспективным угрозам. Системы вооружения будут использоваться в качестве сдерживающего фактора для парирования региональных угроз и укрепления самообороны.
Основным подрядчиком проекта выбрана компания Raytheon Missile Systems.
Уведомление о продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.
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12.03.2018
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