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ОАЭ намерены приобрести в США УР AIM-9X-2 "Сайдуиндер" – DSCA

13.03.2018 ЦАМТО 240 0
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AIM-9X-2_Sidewinder
AIM-9X-2 Sidewinder. Фото с сайта aviationnews.eu.

ЦАМТО, 12 марта. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку ОАЭ в рамках программы "Иностранные военные продажи" управляемых ракет малой дальности AIM-9X-2 Блок.2 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух".

Полная стоимость продажи может составить 270,4 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 7 марта.

Правительство ОАЭ обратилось к США с запросом на приобретение 300 управляемых ракет AIM-9X-2 "Сайдуиндер" Блок.2, 40 учебных авиационных ракет AIM-9X-2 CATM (Captive Air Training Missiles), 30 тактических блоков наведения ракеты AIM-9X-2 Блок.2, 15 блоков наведения для AIM-9X-2 CATM и контейнеров для ракет.

Запрос также включает поставку запасных частей и агрегатов, вспомогательного оборудования, техническую и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные с этим вспомогательное оборудование и услуги.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует внешней политике США и позволит повысить безопасность дружественного государства на Ближнем Востоке.

В уведомлении отмечается, что данная продажа расширит возможности ОАЭ по противодействию имеющимся и перспективным угрозам. Системы вооружения будут использоваться в качестве сдерживающего фактора для парирования региональных угроз и укрепления самообороны.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания Raytheon Missile Systems.

Уведомление о продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.
12.03.2018
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принадлежат ЦАМТО
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ОАЭ
США
Продукция
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Компании
Raytheon
Проекты
Военные учения

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