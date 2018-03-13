ВС Турции оборудуют танки системой активной защиты "Пулат"



Танк Altay.

Источник: janes.com Танк Altay.Источник: janes.com

ЦАМТО, 12 марта. По заявлению министра обороны Турции Нуреттина Джаникли, в конце марта – начале апреля применяемые в районе сирийского Африна основные боевые танки ВС Турции будут оснащены системами активной защиты "Пулат" (Pulat) национального производства.

Глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир, в свою очередь, 5 марта сообщил в Twitter, что система "Пулат" успешно прошла испытания.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на интервью министра новостному агентству Anatolia, САЗ "Пулат" была разработана национальной компанией Aselsan. Как заявлено, система обеспечивает защиту от противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат РПГ в секторе 360 град., может применяться в экстремальных условиях, включая пыль, грязь, снег и дождь.

По информации Н.Джаникли, система обеспечивают защиту танков даже при обстреле ракетами с близкой дистанции. В перспективе планируется, помимо танков, оборудовать САЗ "Пулат" и состоящую на вооружении бронетехнику.

Несмотря на заявления министра, по мнению большинства экспертов "Пулат" разработана на базе украинского комплекса активной защиты "Заслон-Л". Это косвенно подтверждает и размещенная на сайте Aselsan брошюра.

Как сообщал ЦАМТО, система "Заслон" имеет модульную архитектуру и состоит из РЛС, блока управления и нескольких боевых модулей, которые устанавливаются на ББМ таким образом, чтобы перекрывать зоны поражения и обеспечить полную защиту объекта. Система обнаруживает атакующий боеприпас и инициирует защитный заряд, создающий высокоскоростной эшелонированный поток осколков и взрывную волну, разрушающие или ослабляющие действие атакующих ПТУР, реактивных гранат или других бронебойных боеприпасов ранее, чем те достигают защищаемого объекта.

В рамках отдельного проекта Aselsan также разрабатывает САЗ "Аккор" (Akkor), которую, в первую очередь, планируется устанавливать на ОБТ "Алтай" национального производства. Разработку "Аккор" планируется завершить к 2020 году.

С 20 января ВС Турции при поддержке отрядов союзной Свободной сирийской армии в рамках операции "Оливковая ветвь" ведут боевые действия против формирований сирийских курдов в Африне. В ходе операции Турция применяет модернизированные ОБТ M-60T. Подтверждением уязвимости турецкой бронетехники стала гибель пяти турецких танкистов в районе Шейх-Харуз в результате попадания ПТУР.

Судя по фото из района боевых действий, M-60T оснащены приемниками системы предупреждения о лазерном облучении, средствами повышения ситуационной осведомленности и дистанционно управляемыми модулями вооружения.