В учениях в Самарской области приняли участие 500 разведчиков Центрального военного округа



Разведчик-снайпер. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Разведчик-снайпер. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

Военнослужащие отразили нападение условных диверсионных групп и отработали задачи по маскировке

САМАРА, 12 марта. /ТАСС/. Тактико-специальные учения разведчиков Центрального военного округа прошли в Самарской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба округа.

"В учениях на Рощинском полигоне в Самарской области приняли участие более 500 разведчиков Центрального военного округа, было задействовано свыше 80 единиц техники. Военнослужащие совершили 30-километровый марш по заснеженной местности в тыл условного противника, скрытно проникли на пункт управления", - говорится в сообщении пресс-службы.

Разведчики также отразили нападение условных диверсионных групп и отработали задачи по маскировке и минно-взрывному делу.