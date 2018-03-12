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В учениях в Самарской области приняли участие 500 разведчиков Центрального военного округа

13.03.2018 ТАСС 271 0
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Разведчик-снайпер. Архивное фото
Разведчик-снайпер. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

Военнослужащие отразили нападение условных диверсионных групп и отработали задачи по маскировке

САМАРА, 12 марта. /ТАСС/. Тактико-специальные учения разведчиков Центрального военного округа прошли в Самарской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба округа.

"В учениях на Рощинском полигоне в Самарской области приняли участие более 500 разведчиков Центрального военного округа, было задействовано свыше 80 единиц техники. Военнослужащие совершили 30-километровый марш по заснеженной местности в тыл условного противника, скрытно проникли на пункт управления", - говорится в сообщении пресс-службы.

Разведчики также отразили нападение условных диверсионных групп и отработали задачи по маскировке и минно-взрывному делу.
12.03.2018
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принадлежат ТАСС
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