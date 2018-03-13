Учебный корабль "Перекоп" зашел в Средиземное море
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Учебный корабль "Перекоп".
Источник: http://tecmash.ru/
За время перехода через Атлантику экипаж корабля провел ряд учений по борьбе за живучесть
КАЛИНИНГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель флота Роман Мартов.
"Перекоп", совершающий первое плавание вокруг Евразии в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ, достиг Средиземного моря. За время перехода через Атлантику экипаж корабля совершенствовал морскую выучку, провел ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла", - рассказал он.
В новый учебный поход "Перекоп" с курсантами военно-морских вузов Минобороны РФ на борту вышел 1 марта. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе примут участие более 500 курсантов.
Как сообщалось ранее, в ходе штурманского похода, который продлится более полугода, учебный корабль побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. Кораблю предстоит преодолеть за более чем полугодовое плавание почти 22 тыс. морских миль. В программе похода - восемь деловых заходов в иностранные и российские порты.
Учебный корабль "Перекоп" проекта 887 построен в 1967 году на Щецинской судоверфи в Польше. Оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение.
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12.03.2018
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Федорович
20
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№1
13.03.2018 09:01
Вот это и есть настоящая учеба (полгода морской практики во всех широтах, штормовом океане, конечно многое зависит от качества и количества преподавательского состава, этому составу еще самому многому учиться надо. Смущает только количество курсантов (500 человек), а корабль сравнительно небольшой, плюс экипаж УК. Организовать службу и учебу, обеспечить безопасность, качество питания при такой плотной заселенности очень сложная задача.
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