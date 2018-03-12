Отдельная миротворческая бригада ЦВО поднята по тревоге в рамках учений



Военные учения миротворческой бригады Центрального военного округа.

Источник: ЦВО Военные учения миротворческой бригады Центрального военного округа.Источник: ЦВО

Отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках учений.

После завершения мероприятий в рамках проверки боеготовности подразделения совершат марш на Тоцкий полигон в Оренбургской области, где пройдут тактико-специальные учения с отработкой миротворческих задач. В них примут участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники.

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Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.