Боевая эффективность модернизированного штурмовика Су-25СМ3 увеличена почти в два раза - источник



Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Он сможет днем и ночью уничтожать подвижные цели бомбами повышенной точности. Бортовой комплекс обороны "Витебск" защитит самолет от поражения ракетами противника

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Боевая эффективность Су-25СМ3 увеличена почти в два раза за счет применения более точных боеприпасов, новейшей электроники и бортового комплекса обороны "Витебск", сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

"Штурмовик в новейшей модификации Су-25СМ3 сможет обеспечить поражение наземных подвижных целей, в том числе бронетехники, в условиях сильной ПВО (противовоздушной обороны - ИФ) противника. Была поставлена задача повысить эффективность штурмовиков в полтора-два раза", - заявил собеседник агентства.

По его словам, для модернизированных штурмовиков разработаны новые боеприпасы, превосходящие по эффективности старые примерно в полтора - два раза, в том числе, новые ракеты с лазерным наведением.

"Самое главное - отработано обеспечение применения оружия с повышенной точностью: Су-25СМ3 применяет бомбы с точностью, сравнимой с управляемым оружием", - подчеркнул информированный собеседник.

Он отметил, что в ходе модернизации штурмовики получили сверхточный прицельный комплекс СОЛТ-25, новый комплекс связи и бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск" для защиты самолета от наземных ракетных комплексов противника.

"Новая оптико-электронная система СОЛТ-25 (система оптическая, лазерная, тепловизионная) имеет возможность 16-кратного увеличения и автоматического сопровождения подвижной цели на удалении примерно 6-8 км с точностью до полуметра", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что разработанный БКО "Витебск" "ставит помеху всем действующим наземным комплексам, обнаруживает пуски ракет и выдает фиктивную отражающую поверхность, чтобы ПЗРК не могли попасть по самолету, а также, чтобы забить радиолокационные обзоры наземных комплексов".

В августе 2017 года командующий Четвертой армией Военно-воздушных сил и ПВО Виктор Севостьянов сообщил в интервью "Интерфаксу", что модернизированные Су-25СМ3 смогут производить навигационное бомбометание и использовать другие виды вооружения без визуально-видимой цели.

"Данную систему можно назвать элементом интеллектуальной поддержки, но все зависит от летчика и мастерства пилотирования", - сказал В.Севостьянов.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года военные объявили тендер на выполнение работ по оснащению 45 штурмовиков Су-25СМ современными средствами индивидуальной защиты (типа УВ-26М) на сумму 735 млн рублей. По информации сайта госзакупок, в 2017 году Минобороны РФ планирует оснастить новой аппаратурой один Су-25СМ, в 2018-2019 годах - 44 штурмовика.

Устройство выброса пассивных помех УВ-26М производства "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), предназначено для защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет путем постановки помех их системам наведения и исполнительным механизмам в оптическом и радиодиапазонах электромагнитных волн. Устройство работает в составе бортового комплекса обороны или автономно.

БКО "Витебск" предназначен для защиты, прежде всего, от поражения ракетными комплексами противника с инфракрасными системами наведения.

Сверхточный прицельный комплекс СОЛТ-25 с помощью телекамеры и тепловизора обнаруживает цели днем, ночью и в плохую погоду. Лазерный дальномер системы измеряет расстояние до цели и определяет ее координаты. Также он проецирует на объекты противника специальное пятно, которое "видят" головки самонаведения высокоточных ракет и бомб.

Разработку модернизированной версии Су-25 ведет Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого", непосредственная модернизация самолетов выполняется на 121-м авиаремонтном заводе в подмосковной Кубинке.

Су-25М3 является второй большой модификацией самолета, ранее строевые штурмовики модернизировались в вариант Су-25СМ хорошо зарекомендовавший себя в реальной боевой обстановке в Сирии. Модернизации в вариант Су-25СМ3 подлежат как строевые Су-25, так и ранее прошедшие модернизацию штурмовики Су-25СМ.

Сообщалось, что в вариант Су-25СМ было модернизировано 84 штурмовика, включая опытные. Всего же в составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных штурмовиками Су-25, их общее количество составляет порядка 200 самолетов.

Су-25, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 320 экземпляров Су-25.