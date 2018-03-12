Порядка 200 штурмовиков ВКС РФ могут быть модернизированы до Су-25СМ3 - источник
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Самолет-штурмовик Су-25УБ.
Источник: МО РФ
Поставки "Грачей" в новейшей модификации предусмотрены госпрограммой вооружения до 2027 года
Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Весь парк штурмовой авиации ВКС РФ может быть модернизирован до облика Су-25СМ3, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в авиационной отрасли.
"В госпрограмме вооружения до 2027 года предусмотрено достаточно большое количество самолетов (Су-25 и Су-25СМ - ИФ), которые надо модернизировать, но соответствующие контракты пока не подписаны", - заявил собеседник агентства.
По его словам, на данный момент обсуждается необходимость модернизировать все стоящие на вооружении штурмовики до облика Су-25СМ3.
В настоящее время Су-25СМ3 проходит летные испытания, весь комплекс которых планируется завершить в течение 2018 года.
"Нужно ювелирно проверить работу всех новейших систем, подтверждает ли самолет параметры, заданные техническим заданием. Эта работа на ближайшие месяца три. Затем будут выполняться боевые работы", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, летные испытания Су-25СМ3 начались в январе 2017 года. В ходе их проведения выявилась необходимость доработки программного обеспечения некоторых систем самолета, что и было сделано. Штурмовики в новейшей модификации получили сверхточный прицельный комплекс СОЛТ-25, новый комплекс связи, бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск" для защиты самолета от наземных ракетных комплексов противника, а также более точные средства поражения.
Разработку модифицированной версии Су-25 ведет Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого", непосредственная модернизация самолетов выполняется на 121-м авиаремонтном заводе в подмосковной Кубинке.
Су-25СМ3 является второй большой модификацией самолета, ранее строевые штурмовики модернизировались в вариант Су-25СМ, хорошо зарекомендовавший себя в реальной боевой обстановке в Сирии. Модернизации в вариант Су-25СМ3 подлежат как строевые Су-25, так и ранее прошедшие модернизацию штурмовики Су-25СМ.
Сообщалось, что в вариант Су-25СМ было модернизировано 84 штурмовика, включая опытные. Всего же в составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных штурмовиками Су-25, их общее количество составляет порядка 200 самолетов.
Су-25, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.
Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 320 экземпляров Су-25.
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12.03.2018
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