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Порядка 200 штурмовиков ВКС РФ могут быть модернизированы до Су-25СМ3 - источник

13.03.2018 Интерфакс-АВН 497 0
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Самолет-штурмовик Су-25УБ
Самолет-штурмовик Су-25УБ.
Источник: МО РФ

Поставки "Грачей" в новейшей модификации предусмотрены госпрограммой вооружения до 2027 года

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Весь парк штурмовой авиации ВКС РФ может быть модернизирован до облика Су-25СМ3, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в авиационной отрасли.

"В госпрограмме вооружения до 2027 года предусмотрено достаточно большое количество самолетов (Су-25 и Су-25СМ - ИФ), которые надо модернизировать, но соответствующие контракты пока не подписаны", - заявил собеседник агентства.

По его словам, на данный момент обсуждается необходимость модернизировать все стоящие на вооружении штурмовики до облика Су-25СМ3.

В настоящее время Су-25СМ3 проходит летные испытания, весь комплекс которых планируется завершить в течение 2018 года.

"Нужно ювелирно проверить работу всех новейших систем, подтверждает ли самолет параметры, заданные техническим заданием. Эта работа на ближайшие месяца три. Затем будут выполняться боевые работы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, летные испытания Су-25СМ3 начались в январе 2017 года. В ходе их проведения выявилась необходимость доработки программного обеспечения некоторых систем самолета, что и было сделано. Штурмовики в новейшей модификации получили сверхточный прицельный комплекс СОЛТ-25, новый комплекс связи, бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск" для защиты самолета от наземных ракетных комплексов противника, а также более точные средства поражения.

Разработку модифицированной версии Су-25 ведет Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого", непосредственная модернизация самолетов выполняется на 121-м авиаремонтном заводе в подмосковной Кубинке.

Су-25СМ3 является второй большой модификацией самолета, ранее строевые штурмовики модернизировались в вариант Су-25СМ, хорошо зарекомендовавший себя в реальной боевой обстановке в Сирии. Модернизации в вариант Су-25СМ3 подлежат как строевые Су-25, так и ранее прошедшие модернизацию штурмовики Су-25СМ.

Сообщалось, что в вариант Су-25СМ было модернизировано 84 штурмовика, включая опытные. Всего же в составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных штурмовиками Су-25, их общее количество составляет порядка 200 самолетов.

Су-25, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 320 экземпляров Су-25.
12.03.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Витебск РЭБ
Су-25
Компании
ОАК
Сухой ПАО

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