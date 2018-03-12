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Россия создает в Иране центр по послепродажному обслуживанию техники ПВО

13.03.2018 РИА Новости 240 0
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Элементы комплекса С-300ПМУ-2
Элементы комплекса С-300ПМУ-2 «Фаворит» на параде, Тегеран.
Источник: mil.huanqiu.com

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия создает в Иране специальный сервисный центр по послепродажному обслуживанию техники противовоздушной обороны (ПВО), заявил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Тот же Иран, куда мы поставили свою технику ПВО, сейчас (там - ред.) делаем специальный сервисный центр", - сказал Кожин в интервью телеканалу "Россия 24"

Он отметил, что направление ВТС по созданию российских сервисных центров "будет обязательно развиваться".

РФ в 2016 году поставила Ирану по ранее заключенному контракту оборонительную зенитную ракетную систему С-300.
12.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
С-300

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