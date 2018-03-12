Россия создает в Иране центр по послепродажному обслуживанию техники ПВО
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Элементы комплекса С-300ПМУ-2 «Фаворит» на параде, Тегеран.
Источник: mil.huanqiu.com
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия создает в Иране специальный сервисный центр по послепродажному обслуживанию техники противовоздушной обороны (ПВО), заявил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
"Тот же Иран, куда мы поставили свою технику ПВО, сейчас (там - ред.) делаем специальный сервисный центр", - сказал Кожин в интервью телеканалу "Россия 24"
Он отметил, что направление ВТС по созданию российских сервисных центров "будет обязательно развиваться".
РФ в 2016 году поставила Ирану по ранее заключенному контракту оборонительную зенитную ракетную систему С-300.
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12.03.2018
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