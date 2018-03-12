Помощник президента рассказал о поставках российской бронетехники в Ирак
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Вид Багдада. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Khalid Mohammed
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия поставляет в Ирак технику для оснащения целой бронетанковой бригады, сообщил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
"Ирак - наш традиционный партнер, и он наращивает свой потенциал с точки зрения заказов нашей техники. Сегодня оснащаем там целую бронетанковую бригаду, идут поставки нашей техники, что существенно повысит оборонный потенциал страны", - сказал Кожин в эфире телеканала "Россия-24".
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12.03.2018
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