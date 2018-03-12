ЦАМТО: ракетный комплекс "Авангард" нейтрализует ПРО противника
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Гиперзвуковая ракета "Авангард".
Источник: Минобороны РФ
ЦАМТО, 12 марта. Ракетный комплекс "Авангард" расширит линейку традиционных МБР, состоящих на вооружении РВСН, а его способность поражать цели не по баллистической траектории, а по абсолютно непредсказуемому для средств ПРО "маршруту" полностью исключает возможность перехвата.
Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
Как напоминает агентство, ранее замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард".
"Россия с принятием на вооружение и началом серийного производства данного ракетного комплекса полностью нейтрализует всю концепцию создания американской стратегической противоракетной обороны, поскольку "Авангард" фактически является средством, которое американцы не смогут перехватить и уничтожить", – сказал И.Коротченко.
Директор ЦАМТО назвал комплекс "Авангард" выдающимся достижением российского ОПК, при создании которого был решен целый ряд инженерных и технологических проблем. "Тем не менее, принятие на вооружение свидетельствует о том, что все эти задачи российский ОПК успешно решил, и мы можем уверенно говорить о том, что никакие попытки США, в том числе и путем вливания сотен миллиардов долларов в свою противоракетную оборону, не приведут к результатам, которых хотел бы достичь Вашингтон", – добавил И.Коротченко.
По его словам, Россия обеспечивает стратегический паритет на обозримый исторический период и делает невозможным одностороннее военное преимущество США. По экспертной оценке, в контакте речь может идти о нескольких десятках межконтинентальных баллистических ракет "Авангард", оснащенных маневрирующими крылатыми блоками соответствующего типа.
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12.03.2018
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